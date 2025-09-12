Nico González: «Vengo a dar lo mejor de mí mismo»

«Vengo a dar lo mejor de mí mismo», ha asegurado Nico González en su presentación oficial como nuevo jugador del Atlético de Madrid, en un acto en el que ha estado acompañado por el presidente Enrique Cerezo, que hace sólo un par de semanas dio «por cerrada» la plantilla. «Me siento ya parte de esta familia, veo a los chicos con muchísimas ganas», ha enfatizado el extremo argentino, que jugó el pasado martes 90 minutos con su selección ante Ecuador y que mañana ante el Villarreal podría ser titular, ya que Simeone le ha situado hoy entre los jugadores de partida.

«Estoy con ganas de que empiece el primer partido porque tengo la convicción de que voy a responder en el campo y voy a lograr los objetivos del club», insistió Nico, que afirmó que «soy ambicioso y estoy en un equipo ambicioso. Tengo sólo 27 años, me quedan muchos objetivos por cumplir y me gustaría ganar muchas cosas con esta camiseta». El argentino está cedido por la Juventus hasta el 30 de junio y el Atlético firmó una cláusula de compra obligatoria por un valor de 32 millones de euros en el caso de que juegue al menos 45 minutos en el 60% de los partidos oficiales.

«El fichaje se cerró en el último instante y debo admitir que yo puse lo que pude de mi parte para que llegara a buen puerto», explicó el internacional, que admitió que el hecho de que haya tantos argentinos en el vestuario fue un factor a favor: «Disfruto con mis compañeros, con el mate. Es lo que nos pasa a todos los sudamericanos, oír una voz argentina me da enegía».

Finalmente, en cuanto a Simeone, desveló que «me dijo lo que quería y lo que esperaba de mí y le respondí que lo pondría todo de mi parte. Ahora me toca a mí demostrarlo en el campo y es lo que espero hacer desde el primer partido».