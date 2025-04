Ni asistencias ni magia: Rakitic descubre la mejor cualidad de Lamine Yamal

El que fuera futbolista de Barça o Sevilla entre otros, Ivan Rakitic, actualmente en el ocaso de su carrera en el Hajduk Split, piropeó sin dudar a Lamine Yamal en una reciente entrevista. En su análisis sobre la joven promesa azulgrana, al que diseccionó con detalle, el croata destacó un aspecto que, según él, marca la diferencia en el extremo de 17 años: su inteligencia futbolística.

El ex culé, quien disputó seis temporadas en el club blaugrana, entre 2014 y 2020, repasó la actualidad del conjunto azulgrana, ofreció su visión sobre varios jugadores, con especial énfasis en el talento de Lamine Yamal. Para Rakitic, la principal cualidad del joven delantero no son ni sus asistencias ni su capacidad de desequilibrio, sino su madurez táctica y toma de decisiones.

«A mí me encanta no tanto por sus asistencias o por su magia, sino porque creo que tiene una inteligencia futbolística espectacular», explicó el croata, que dibujó a Lamine Yamal en su mapa personal tas una conversación con Xavi Hernández, quien le confirmó su gran capacidad para interpretar el juego: «Cuando hablé con Xavi la primera vez sobre él, me dijo: ‘Ivan, es tan inteligente que sabe cuándo parar un ataque, cuándo tiene que volver, cuándo tiene que dar una vuelta más…’ y eso no es fácil».

El talento del joven extremo no se limita solo a su habilidad con el balón, sino que también se refleja en su lectura del juego y en su capacidad para adaptarse a las necesidades del equipo. «Aparte de que ya es muy determinante para su equipo y para la selección, creo que tiene una inteligencia muy por encima de lo que suelen tener estos jugadores», añadió Rakitic, que pasó por los micrófonos de El Partidazo antes de su debut como comentarista en el duelo entre Atlético de Madrid y Barcelona por las semifinales de la Copa del Rey.

Más allá de su capacidad técnica y táctica, Rakitic subrayó la importancia de que Lamine Yamal juegue con alegría y confianza, ya que sabe lo que implica competir al más alto nivel en el Barcelona: «Es un jugador que necesita alegría, felicidad y que siga sonriendo, que disfrutemos todos». Esa confianza en sí mismo ha sido clave en la rápida evolución del canterano, quien, pese a su corta edad, ya es una pieza fundamental tanto en el esquema azulgrana como en la selección española.

Alabanzas para Pedri y Flick

En su repaso sobre la actualidad azulgrana, Rakitic también dedicó palabras de admiración a Pedri, un jugador que, según él, está alcanzando un nivel excepcional: «No me sorprende lo de Pedri, porque lo he disfrutado y también lo he sufrido en el campo. Sé la calidad que tiene».

El croata explicó que la clave del gran rendimiento del canario radica en su posicionamiento y confianza: «Cuando un jugador siente que tiene poder, que tiene fuerza, las piernas van solas. Pedri está en un momento espectacular y el Barça lo necesita así».

Rakitic también opinó sobre el presente del club y el trabajo de Hansi Flick, con quien mantiene una relación cercana debido a la presencia de varios amigos en el cuerpo técnico: «Lo que me parece muy bonito es que casi todo el staff son amigos míos. A veces hace falta una mentalidad diferente cuando hay tanta calidad y tanta tranquilidad para jugar».

Asimismo, lamentó la complicada etapa final de Xavi Hernández en el banquillo del Barça: «Me dio muchísima pena porque era el entrenador perfecto. Conocía la casa como nadie y tenía una idea de fútbol clara, pero le faltó el momento y las circunstancias no fueron fáciles».