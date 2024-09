La sorprendente declaración de Rakitic: «En el Barça no ganamos más por aburrimiento»

Ivan Rakitic ha desvelado los motivos por los que el Barcelona de 2015, el de Luis Enrique, el de Luis Suárez, Leo Messi y Neymar no ganaron más títulos. El centrocampista croata, que ahora juega en el Hadjuk Split tras medio años en Arabia Saudí, ha concedido una entrevista en el que repasa su paso por el conjunto azulgrana y donde se lamenta de no haber levantado más trofeos.

En primer lugar, Rakitic habla sobre la situación actual del Barcelona, donde la delicada economía que atraviesa le ha obligado a dar oportunidades a los más jóvenes y destapar grandes nombres como Lamine Yamal o Pau Cubarsí: «Creo que ahora mismo el Barcelona tiene jugadores jóvenes de gran nivel. Creo que todo lo que viene es bueno y después de que se recuperen todos, va a ser muy interesante y vana tener un gran futuro».

Por otro lado, Rakitic opina y da su versión sobre los motivos por los que el Barça de 2015 no ganó más títulos y encadenó continuos fracasos en la Champions League: «Nos faltó ganar más y con respeto a los demás equipo, no ganamos más por aburrimiento y pensar en otras cosas que no eran el fútbol. He escuchado a compañeros decir que no han visto a un equipo. La cagamos contra la Roma y el Liverpool. Nos sentíamos superiores y no dábamos el máximo. Si hubiéramos aguantado el hambre hubiéramos ganado 2 o 3 Champions más. Nos sentíamos por encima de los demás y el fútbol nos castigó».

El croata compara aquel Barcelona con el Real Madrid y por qué ha ganado muchas más Champions en los últimos años: «No siempre tiene que ganar el mejor o el que es más favorito. Si hay que pelear y hay que ir a por todas en cada momento si bajas un poco no lo logras. El Madrid sí lo ha conseguido. Es una pena que el mejor equipo que yo he visto, el Barça de 2015, no haya ganado más Champions. Hemos ganado mucho, pero podríamos haber conseguido más».

Rakitic elogia a Mendilibar

«No hay fan más grande de Mendilibar que Rakitic. Como persona, como entrenador y como mago, porque fue llegar y sacarnos de la situación con un disfrute diario en liga y por supuesto en Europa League. Volví a sentir cuando iba a los partidos el miedo de los otros equipos y eso lo hizo él a su manera», comenta Rakitic sobre la temporada en la que Mendilibar salvó al equipo del descenso y les hizo ganar una nueva Europa League.

Por último, lanza un pequeño dardo a Quique Sánchez Flores, su último entrenador en el Sevilla antes de poner rumbo a Arabia Saudí: «No es que aguantara o no, pero no estaba de acuerdo con las cosas que estaban pasando. No pienso en mí mismo, sino en el grupo y en el Sevilla. No estaba de acuerdo en cómo se estaban haciendo las cosas. Aguanto por el Sevilla lo que haga falta, pero, si hay una persona que lo ve diferente, no estoy de acuerdo. No me he equivocado, porque las entrevistas que ha dado él no me han gustado. Se ha equivocado totalmente; no me sorprende… Tomé la decisión correcta».