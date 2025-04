Lamine Yamal no tiene descanso en este Barcelona. El canterano azulgrana es una pieza esencial en el equipo culé. La prueba más clara de ello es que acumula hasta el momento 21 partidos consecutivos como titular. 19 de ellos con el cuadro blaugrana y dos con la selección española en el pasado parón de marzo. Hansi Flick sabe que es su juego y su papel dentro del equipo es muy determinante. Volverá a ser titular contra el Atlético de Madrid sumando su participación número 22 consecutiva desde el inicio y buscará su primera final de Copa del Rey como culé.

Los tiempos con Lamine Yamal en el primer equipo del Barcelona están rompiendo todos los esquemas. Los rompieron con su debut tan tempranero. Tiene 17 años y parece que lleva años y años siendo parte de la primera plantilla. Realmente lleva «dos telediarios», pero ya sabe lo que es ganar títulos con el Barça y una Eurocopa con la selección española.

A sus 17 años, Lamine Yamal ya es indiscutible en el Barcelona. Con Xavi la temporada pasada era una pieza importante, pero no clave. Ahora con Hansi Flick su estatus ha subido de nivel. Es indiscutible en el once culé y los datos hablan claramente sobre ello. Su juego tan desequilibrante y vertical condiciona las defensas rivales. El Barça sin Lamine no sería lo mismo. Es una realidad.

Incombustible Lamine Yamal

Lamine Yamal acumula hasta el momento 21 partidos consecutivos como titular. Y este miércoles en el Metropolitano sumará el 22 contra el Atlético de Madrid en la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey. 19 de ellos han sido con el Barcelona desde el pasado 8 de enero. Los otros dos con la selección española en el último parón de marzo.

Antes del 8 de enero, Lamine se perdió dos partidos por lesión. Antes de ello, jugó cuatro como titular. El último partido que disputó la joven perla culé saliendo desde el banquillo fue el pasado 30 de noviembre. Y su equipo perdió contra Las Palmas en Montjuic. Antes de eso sufrió su lesión más importante de este curso.

De estas 19 titularidades consecutivas con el Barcelona, Lamine Yamal completó los 90 minutos en once encuentros. En otros tres más superó los 80 minutos. 14 de 19 completos. Una pasada. Datos que reflejan la gran importancia que tiene la joven perla culé en este equipo. Ya marcó en el Metropolitano de Liga un gol esencial para dar un golpe encima de la mesa y este miércoles quiere repetir.

La confianza que tiene y con la que juega Lamine Yamal es asombrosa. Está a un nivel brillante. Tanto físicamente como tácticamente. Evidentemente, a veces, falla en la regularidad durante los partidos, pero es que solamente tiene 17 años, y eso se nos olvida. Es evidente también que si Simeone pudiese elegir un jugador del Barcelona para que no jugase, pero solamente uno, elegiría a Lamine. La joven perla no tiene descanso en este equipo porque es insustituible. Flick no tiene ningún jugador que haga retroceder tanto a las defensas rivales como lo hace Lamine. Es la pieza clave de un Barcelona que hasta ahora parece imparable.