Neymar se lleva el mayor rechazo de su carrera: «Esto no es un departamento médico»

De ser uno de los mejor jugadores del mundo y heredero natural del reinado de Messi y Cristiano, a ser rechazo por clubes de su Brasil natal. Esa es la realidad que afrontar Neymar, cuya espiral de asuntos extradeportivos y, principalmente, la plaga de lesiones, han provocado que varios clubes se lo piensen dos veces e incluso lleguen a rechazar sus servicios.

Neymar estuvo bastante tiempo apartado de los terrenos de juego recuperándose de una lesión del ligamento cruzado. El pasado 21 de octubre, un año y cuatro días después, volvió a vestirse de corto frente al Al-Ain. Sin embargo, en el segundo partido tras su regreso, volvió a caer lesionado. Debido a ello, el Al Hilal decidió no inscribirlo en la Liga Profesional Saudí.

Y no podrá hacerlo hasta 2025, ya que tienen cubierto los ocho cupos de extranjeros permitidos. No obstante, Neymar sí que podía jugar en la Champions de Asia o en la King’s Cup, donde sí que está permitido que los equipos cuenten con todos los extranjeros de la plantilla. Aunque es posible que el brasileño haga las maletas rumbo a su país natal.

Su nombre ha estado relacionado en los últimos días como un potencial fichaje del Palmeiras. No obstante, la presidenta de la entidad brasileña se ha encargado de desmentir personalmente la opción de incorporar a Neymar, debido a los constantes problemas físicos que ha sufrido en los recientes años.

El calvario de Neymar

«Quiero invertir en alguien que venga inmediatamente, que venga mañana si el entrenador así lo decide. Palmeiras no es un departamento médico. No acepto que un jugador fichado por el Palmeiras no pueda jugar inmediatamente», explicó Leila Pereira, dirigente del club, en una entrevista concedida en Universo Online.

Pereira también ha reconocido que Neymar podría acabar fichando por el Santos, equipo que le formó y que consiguió el ascenso a la Primera División hace una semana. «Es un gran jugador, pero se va al Santos. No sé, hay que preguntarle al Santos, pero aquí no, no vendría».

Según la prensa de Brasil, ambas partes tendrían un acuerdo para el próximo año, aunque el fichaje dependerá de si existe una rescisión de contrato con el Al Hilal, cuyo grado de satisfacción con el rendimiento del delantero brasileño roza mínimos. El regreso de Neymar a casa podría convertirse en realidad.