Fin a un calvario: Neymar vuelve a jugar un partido de fútbol… ¡370 días después!

Por fin se acabó el calvario de Neymar, que reapareció sobre un terreno de juego en la noche de este lunes para participar en la victoria del Al-Hilal contra el Al-Ain (4-5) en el partido de la jornada 3 de la Champions asiática. El brasileño no jugaba al fútbol desde que aquel 18 de octubre de 2023 cayó lesionado en un choque de la selección canarinha frente a Uruguay. El pronóstico era grave, pero ni mucho menos para estar un total de 370 días sin pisar el césped.

El drama y la inactividad por lesión ha acabado para él al entrar como suplente en la segunda parte del último encuentro de su equipo. Con el Al-Hilal ganando 3-5, Neymar sustituyó a Nasser Al Dawsari en el minuto 77 del choque en el estadio Tahnoun bin Mohammed. Al término del mismo, el brasileño publicó el siguiente mensaje en sus redes sociales: «Me siento bien, estoy muy contento. Estoy de vuelta».

El atacante brasileño se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco en octubre de 2023, cuando jugaba con Brasil, y ha estado de baja desde entonces. El Al-Hilal, con sede en Riad, fichó a Neymar en 2023 procedente del Paris Saint-Germain, pero las distensiones musculares le limitaron a jugar solo cinco partidos antes de sufrir la grave lesión de rodilla.

Neymar tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla durante la derrota por 2-0 de Brasil en Uruguay en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial, el 18 de octubre del año pasado, y fue operado para reparar el daño al mes siguiente.

Las lágrimas de Neymar antes de su vuelta

Neymar dejó unas imágenes que reflejan lo mal que lo pasó con su grave lesión. El ex del Barcelona rompió a llorar al recordar los momentos que ha pasado en este largo y duro camino hacia su regreso a los terrenos de juego. «Sentía un dolor enorme y ya sabía que era en serio. Lo que más amo en la vida es jugar al fútbol. Cada día que yo me alejo de ello es un día de sufrimiento. Entonces eso… Eso es lo que más me duele. Sufro cada día», reveló.

Estas no fueron las únicas palabras que ha expresado Neymar en los últimos tiempos. El brasileño se ha pronunciado últimamente sobre diversos temas. También, sobre el Balón de Oro, ese trofeo al que fue uno de eternos aspirantes, pero que nunca ganó y que este año se llevará, si no hay sorpresas, su compatriota Vinicius Junior.

Como muestra de la buena relación que ambos guardan, Neymar pidió el Balón de Oro para Vinicius. Y lo hizo con argumentos. El famoso futbolista es un «gran amigo» del jugador del Real Madrid, pero considera que el próximo gran galardón, que se entregará el próximo 26 de octubre, tiene que ser para el delantero por razones deportivas y de superación.

«Tuvo una gran temporada, jugó muchos partidos y estaré apoyándole porque con toda seguridad ganará el Balón de Oro», expresó Neymar, que dedicó muchos elogios a Vinicius: «Tenemos una relación magnífica, lo amo, es un gran amigo».