Neymar rompe a llorar al hablar de su lesión: «Sufro cada día»

Neymar Junior ha dejado unas imágenes que reflejan lo mal que lo está pasando con su grave lesión. Hace un año, poco después de fichar por el Al-Hilal, se rompió el cruzado y el menisco de la rodilla izquierda. Desde entonces, no ha vuelto a jugar y, ahora, cuando prepara su reaparición, se ha roto al recordar los momentos que ha pasado en este largo y duro camino hacia su regreso a los terrenos de juego.

«Sentía un dolor enorme y ya sabía que era en serio», ha revelado el brasileño sobre los momentos inmediatos a sufrir la lesión. A partir de ahí, el ex del Barcelona o PSG empieza a llorar para hablar sobre lo mal que lo ha pasado en este tiempo: «Lo que más amo en la vida es jugar al fútbol. Cada día que yo me alejo de ello es un día de sufrimiento. Entonces eso… Eso es lo que más me duele. Sufro cada día».

Neymar prepara ya su reaparición en los terrenos de juego. Apenas ha podido jugar con el Al-Hilal desde que fichó por el conjunto de Arabia Saudí, convirtiéndose en uno de los jugadores mejor pagados del mundo, a la estela de Cristiano Ronaldo o Benzema, que también militan en su liga. De hecho, en el Six Kings Slam de tenis, donde se vivió el último Nadal-Djokovic de la historia, el futbolista se dejó ver con una camiseta en la que se leía «I’m back (estoy de vuelta)».

“Lo que más amo en la vida es jugar al fútbol. Sufro cada día en el que no lo puedo hacer, es lo más me duele”. Este video de Neymar, llorando. 💔🇧🇷pic.twitter.com/3suAV856b2 — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 19, 2024

«Las personas más importantes de mi vida, mis amigos, mi familia y el fútbol. Cada vez que me lastimo, vuelvo. Pero no vuelvo a medias. Y no me rendiré», señaló sobre su próxima vuelta a los terrenos de juego Neymar.

Neymar, mermado por su lesión

No son las únicas palabras que ha expresado Neymar en los últimos tiempos. El brasileño se ha pronunciado últimamente sobre diversos temas. También, sobre el Balón de Oro, ese trofeo al que fue uno de eternos aspirantes, pero que nunca ha ganado y que este año se llevará, si no hay sorpresas, su compatriota Vinicius.

Como muestra de la buena relación que ambos guardan, Neymar ha pedido el Balón de Oro para Vinicius. Y lo hace con argumentos. El famoso futbolista es un «gran amigo» del jugador del Real Madrid, pero considera que el próximo Balón de Oro, que se entregará el próximo 26 de octubre, tiene que ser para el delantero por razones deportivas y de superación.

«Tuvo una gran temporada, jugó muchos partidos y estaré apoyándole porque con toda seguridad ganará el Balón de Oro», expresó Neymar, que dedicó muchos elogios a Vinicius: «Tenemos una relación magnífica, amo a ‘Vini’, es un gran amigo».