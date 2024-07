Nadal se busca otra pareja para sustituir a Alcaraz antes de los Juegos Olímpicos

Rafa Nadal no podrá jugar con Carlos Alcaraz un torneo de dobles antes de los Juegos Olímpicos de París, pero se las ha ingeniado para encontrar una alternativa de nivel con la que rodarse y preparar una cita clave en el calendario. Inscrito desde hace unos días en el torneo ATP 250 de Bastad, Nadal aprovechará para hacer el doblete y además de en el cuadro individual, disputará los dobles con todo un top-10 como Casper Ruud como pareja.

Esta decisión viene de la mano de la estrategia de Rafael Nadal de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024, en los que participará, salvo sorpresa, tanto en la competición individual como en los dobles, en los que formará pareja con Carlos Alcaraz. Nadal quería disputar un torneo con Carlitos antes de llegar a las instalaciones de Roland Garros el próximo 27 de julio, pero el calendario de ambos es opuesto y con Alcaraz disputando Wimbledon, jugar el individual y el dobles la semana siguiente, con viaje y cambio de superficie incluidas, era poco menos que una utopía.

Dadas las circunstancias, Nadal, que renunció a disputar Wimbledon para cuidar su físico de cara a París 2024, jugará en Bastad con Casper Ruud, a quien conoce perfectamente de su academia, la competición de dobles, en una decisión tomada previamente y que el miércoles fue anunciada de manera oficial por la organización del torneo. «Estamos felices de anunciar que Rafael Nadal y Casper Ruud unirán fuerzas y competirán en el torneo de dobles de este año en Båstad», comunicaban en las redes sociales, donde también pidieron la interacción de los seguidores para nombrar a la nueva pareja de moda del torneo, que se celebra entre el 15 y el 21 de junio en el sur de Suecia.

🇪🇸🤝🇳🇴 We’re happy to announce that Rafael Nadal and Casper Ruud will join forces and compete in this year’s doubles tournament in Båstad.

Will they have a shot at the double's title and do you have a suitable name on this power combo?

— Nordea Open (@NordeaOpen) July 3, 2024