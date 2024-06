Nadal renuncia a Wimbledon y preparará los Juegos Olímpicos en el torneo de Bastad

Rafa Nadal anunció dos noticias este jueves, una de ellas, un secreto a voces. El tenista balear no disputará Wimbledon en este año 2024 y se centra en la preparación de las competiciones de individuales y dobles de los Juegos Olímpicos de París. Para ello, se ha inscrito en el torneo ATP 250 de Bastad, sobre tierra batida, y que será su próxima competición en el calendario ATP.

Nadal se comunicó con sus seguidores a través de las redes sociales, vía habitual en un 2024 que se ha convertido en un cúmulo de noticias anunciadas por parte del 22 veces campeón de Grand Slam. Ahí, a través de un hilo en la red social X –antiguo Twitter–, Rafael confirmaba oficialmente su decisión de saltarse Wimbledon, uno de sus torneos favoritos, pero desaconsejable para su cuerpo debido a la dificultad de cambiar de superficie dos veces en cuestión de un mes.

«Durante mi rueda de prensa posterior al partido en Roland Garros me preguntaron sobre mi calendario de verano y desde entonces he estado practicando en tierra batida. Ayer se anunció que jugaré en los Juegos Olímpicos de verano en París, mis últimos Juegos Olímpicos», contaba Nadal a sus seguidores, antes de confirmar la noticia de su renuncia a Wimbledon.

Nadal no estará en el All England Club para disputar Wimbledon en 2024, por una razón física y de no forzar con un cambio de superficie, de la tierra batida a la hierba, para después volver a la arcilla en París. «Con este objetivo, creemos que lo mejor para mi cuerpo es no cambiar de superficie y seguir jugando en tierra batida hasta entonces. Es por esta razón que extrañaré jugar el Campeonato de Wimbledon este año. Me entristece no poder vivir este año el gran ambiente de ese increíble evento que siempre estará en mi corazón y estar con todos los fanáticos británicos que siempre me brindaron un gran apoyo», se explicó Rafa, con palabras de agradecimiento a los fans.

Nadal jugará en Bastad

Además, Nadal tenía guardado un as en la manga, en forma de la que es la noticia más inesperada del día. Para preparar los Juegos, Rafa, como se podía prever, disputará un torneo ATP, pero no será en Hamburgo, que era el lugar esperado para la semana del 15 al 21 de julio, si no en las mismas fechas, pero en Bastad. «Para prepararme para los Juegos Olímpicos, jugaré el torneo en Bastad, Suecia. Un torneo que jugué al principio de mi carrera y donde lo pasé muy bien tanto dentro como fuera de la cancha. Espero verlos a todos allí», completó Rafael Nadal, confirmando el anuncio del torneo de Bastad, minutos antes, sobre su presencia en el evento en 2024.

Nadal ha disputado en tres ocasiones el torneo de Bastad, todas ellas al principio de su carrera. Al tratarse de una competición menor y de categoría actual ATP 250, el jugador balear ha priorizado otros eventos, así como el descanso después de Wimbledon, pero en 2003 y 2004 llegó en ambas ocasiones a cuartos de final, mientras que en 2005 logró conquistar el título de campeón.