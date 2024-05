Cuándo vuelve a jugar Rafa Nadal después de Roland Garros: su próximo partido

Rafa Nadal afronta un nuevo escenario en el calendario de la temporada 2024, una vez eliminado de Roland Garros. La mala suerte en el sorteo del cuadro final emparejó al tenista español con Alexander Zverev, nº4 del ranking ATP, quien derrotó a Nadal, obligándole a pensar en nuevos objetivos de cara a las próximas semanas. El próximo torneo y el próximo partido de Rafael no están confirmados, pero a continuación desglosamos las opciones que tiene el balear para volver a la competición oficial en las próximas semanas.

Nadal no quiso confirmar si volverá o no a Roland Garros en 2025, pero eso deja una pista inequívoca de que su retirada del tenis profesional no será inminente. Por delante, quedan objetivos ya confirmados, como los Juegos Olímpicos de París, pero también otros dos, de carácter extraoficial, como son la Laver Cup y el 6 Kings Slam de Arabia Saudí, aunque ambos se celebran a muchas semanas vista como para estar en la planificación más próxima de Rafael Nadal.

¿Va a jugar Rafa Nadal en Wimbledon?

La realidad de Nadal pasa por seguir entrenándose y preparar la decisión final sobre el próximo torneo en el que está inscrito, que no es otro que Wimbledon. A pesar de que el manacorí aparece en la lista de jugadores apuntados a la cita de Grand Slam, él mismo deslizó que podría no jugar debido a la dificultad de adaptarse a una nueva superficie, la hierba, para después volver de nuevo a la tierra batida en los Juegos Olímpicos de París.

Al término de Roland Garros, cuya final masculina se disputa el domingo 9 de junio, el circuito ATP inicia la corta pero intensa temporada de hierba, donde Rafa Nadal apunta a no participar. Son tres semanas de torneos previos, en los que no se espera al balear, mientras que la gran duda estaría en Wimbledon, que se celebra del 1 al 14 de julio, aunque las opciones de Nadal de jugar en el All England Club son escasas.

La fecha de su próximo partido… ¿en los Juegos Olímpicos?

Contando con la renuncia de Wimbledon, la reaparición de Rafa Nadal cogería dos caminos potenciales, uno de ellos, sin volver a la competición ATP antes de los Juegos Olímpicos de París. El torneo olímpico en tenis se disputa entre el 27 de julio y el 3 de agosto, por lo que se cumplirían dos meses del último partido oficial de Nadal, un lapso de tiempo posiblemente desaconsejable para su ritmo competitivo.

La alternativa la encontraríamos en la semana del 15 de julio, en la que se disputan tres torneos de tierra batida, de categoría menor pero en la que apuntan a inscribirse tenistas de alto nivel. Hamburgo, de categoría ATP 500, y Gstaad (Suiza) y Bastad (Suecia), de categoría ATP 250, podrían ser lugares en los que Rafael Nadal, de renunciar finalmente a la hierba, jugara su próximo partido y torneo después de Roland Garros, siguiendo las prioridades del descanso, continuar jugando en tierra y preparándose para la cita central de su calendario en lo que resta de 2024, que no es otra que los Juegos Olímpicos de París 2024.