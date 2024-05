Rafa Nadal se despidió de Roland Garros 2024 como nunca antes en su torneo predilecto. Las circunstancias, por su estado de forma y el rival que le tocó en –escasa– suerte en el cuadro final, Alexander Zverev, hicieron que cayera eliminado del Grand Slam parisino en primera ronda, pero en términos generales, las sensaciones de Nadal fueron positivas y le invitan a dibujar una hoja de ruta con un objetivo central ambicioso y varios caminos por los que podría caminar en las próximas semanas.

Nadal cayó ante Zverev en tres sets, pero bien podría haber forzado, al menos, una cuarta manga –sacó para ganar el segundo parcial– ante uno de los grandes favoritos al título en París. Roland Garros despidió al rey de la tierra batida mucho antes de lo deseado, pero en un escenario probable, visto el choque que el cuadro deparó con el número 4 del ranking ATP.

A partir de aquí, el balance se debe realizar en consonancia con la situación real y actual de Rafael Nadal. Tal y como advirtió su equipo, con Carlos Moyá a la cabeza, el tenista balear se encuentra en el mejor estado tenístico de la temporada y si los problemas físicos no aparecen, aún puede ir a más. «Mi cuerpo ha sido una jungla», se explicaba Nadal sobre lo vivido en los últimos tiempos, minutos después de haber repetido en plena Philippe Chatrier que no quiere decir adiós al 100% a volver a Roland Garros en 2025.

El motivo es que Nadal sigue con ganas de competir y ganar y se ve con opciones de triunfar, eso sí, con un plan establecido, que minimice los riesgos de lesión y se centre en la superficie que más oportunidades puede darle: la tierra batida. Por ello, en el calendario de torneos de Rafa Nadal, si bien aparece Wimbledon, donde se encuentra preinscrito, la prioridad son los Juegos Olímpicos de París, que precisamente, apuntan a evitar que el doble campeón en el All England Club regrese al torneo sobre hierba.

Wimbledon, casi descartado

«Hacer una transición a una superficie totalmente diferente y luego volver a la tierra no sería inteligente. No me parece una idea positiva», comentaba Nadal en la rueda de prensa posterior a su eliminación ante Zverev. Wimbledon estaría en sus planes ideales, pero la situación no se encuentra en este punto y a la hora de priorizar, la opción de volver a Roland Garros, en unos Juegos Olímpicos, con la bandera de España, sobre tierra batida y formando pareja de dobles con Carlos Alcaraz, resulta demasiado atractiva como para dejarla pasar.

El motivo principal por el que tomar este camino es competitivo, y esto representa la mejor noticia alrededor de Nadal. Si puede hacer una preparación sin sobresaltos físicos, tanto Rafa como su equipo de entrenadores consideran que puede llegar al nivel para competir por cosas importantes en París. En Wimbledon, en una situación diferente, ante una superficie nueva, más lesiva y menos favorable a su tenis, la cosa cambia, si bien en uno y otro caso, la suerte tendrá que estar de su lado para que no suceda lo mismo que en el cuadro de Roland Garros.

Los caminos de Nadal hasta los Juegos

En el escenario más probable de los que se presentan para Rafa Nadal de cara a las próximas semanas, el de la tierra batida y la renuncia a Wimbledon, hay también dos caminos que se evalúan y que llevarán a una decisión final por parte del tenista. El primero es priorizar los entrenamientos en la Rafa Nadal Academy y viajar con tiempo a Roland Garros para ejercitarse en las instalaciones antes de los Juegos Olímpicos de París.

Sin embargo, esto implicaría estar dos meses completos sin competir de manera oficial y al fin y al cabo, lo que necesita Nadal son partidos de rodaje competitivo para tener la soltura en momentos clave, lo que le faltó ante Zverev. Aquí, la semana del 15 al 21 de julio, aparecen los torneos de Gstaad (Suiza), Bastad (Suecia) y Hamburgo (Alemania), todos sobre tierra batida y en los que Rafael Nadal podría aparecer inscrito, por moderada sorpresa, para dar un último paso antes de buscar la machada en los Juegos de Roland Garros.