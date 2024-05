La emotiva imagen de Carlos Alcaraz que deja clara su admiración por Nadal

La despedida de Rafa Nadal de Roland Garros, al menos en lo que respecta a la edición de 2024 del torneo, se convirtió en uno de los momentos más emocionantes que se recuerdan en el tenis en los últimos años. Ni las declaraciones, previas y posteriores, del protagonismo, dejando una abierta a su vuelta en 2025 restaron emotividad a lo sucedido y en la grada, uno de los que no quiso perderse la cita con el adiós de su ídolo fue Carlos Alcaraz.

Alcaraz, en el primero de los dos días de descanso que tendrá antes de su partido de segunda ronda en el cuadro final de Roland Garros, llegó a la Philippe Chatrier con el primer set del Nadal-Zverev empezado y no se levantó más que para aplaudir y alucinar con los puntos del encuentro, hasta el último que sellaba la victoria de Sascha. Entonces, como el resto del público, Carlos volvió a ponerse en pie y con un rostro de emoción tangible, aplaudió a rabiar en el homenaje de la grada a un Rafael Nadal que caía eliminado con honores en primera ronda.

En las entradas reservadas para los jugadores acreditados en el torneo y los miembros de su staff, Carlos Alcaraz pudo ver el posible último partido de Rafael Nadal en Roland Garros. El 14 veces campeón luchaba en pista ante un coloso como Alexander Zverev y Alcaraz, quien nunca ha escondido que Rafa es su gran ídolo de la infancia, sufría en la grada, buscando que el balear alargara, al menos un set más, su presencia en un partido de altísimo nivel, muy superior al que se le presupone para una primera ronda.

Dos filas más abajo que Alcaraz, su padre Carlos y su manager Albert Molina, en la grada de la Philippe Chatrier, se situó Novak Djokovic, quien también estuvo unos juegos viendo a Nadal y a Zverev en un día especial en la historia de Roland Garros y del tenis. El serbio, metódico hasta la extenuación y con partido al día siguiente, decidió retirarse cuando Zverev se impuso en el tie break del segundo parcial. Carlos Alcaraz, de descanso hasta el miércoles, sí decidió quedarse hasta el final, para así poder colaborar al aplauso generalizado a Nadal en una ovación infinita al rey de la tierra batida.

