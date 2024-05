Rafa Nadal: «Hay un gran porcentaje de que no vuelva a Roland Garros»

Rafa Nadal perdió su primer (y ya único) partido en Roland Garros tras una gran batalla ante Alexander Zverev (6-3, 7-6, 6-3) y anunció que espera regresar a París en pocos meses para los Juegos Olímpicos (el tenis se jugará en las instalaciones de Roland Garros) y que «hay un gran porcentaje de que no vuelva» más al Grand Slam de la tierra batida.

«Quisiera dar las gracias a este público que me ha dado un montón de energía. No sé si es la última vez que voy a estar delante de vosotros al 100% y si lo es, pues he disfrutado este momento un montón. Hoy he tenido unos sentimientos muy especiales porque la gente me ha dado mucho amor», comenzó Rafa Nadal en su discurso sobre la central de Roland Garros en la entrevista al final del partido.

Rafa, que perdió en tres sets, pero tras una gran pelea, no quiso dejar pasar la oportunidad de felicitar a Zverev, el tenista que le derrotó en su estreno en la tierra batida de París: «Tengo que darle la enhorabuena a Zverev por este gran partido y te deseo todo lo mejor para el resto del torneo. Recuerdo lo que te pasó en 2022 y por eso te digo que mereces todo lo bueno que te pase». Con esa referencia a 2022, Nadal recordaba la triste lesión del alemán en las semifinales de Roland Garros de aquella edición.

«He estado dos años que han sido terribles por las lesiones y cuando miro el proceso, el asunto era volver aquí», continuó Nadal, que aseguró que «me he sentido competitivo, he tenido mis opciones, pero era imposible contra Zverev». Nadal estuvo bien, peleó mucho, dejó varios momentos de gran tenis, pero el sorteo le trajo mala fortuna y su rival fue Zverev, número 4 del mundo. Contra un rival más asequible es posible que Rafa hubiera pasado de ronda.

Rafa Nadal habla sobre su futuro

Sobre su futuro, especialmente por si volverá a Roland Garros, Nadal fue muy escueto y sin querer mojarse, aunque reconoció que lo más probable es que ya no vuelva más: «Hay un gran porcentaje de que no vuelva a Roland Garros. He disfrutado un montón y mi cuerpo está mucho mejor que hace dos meses. Puede que en dos meses diga basta, pero es algo que no siento todavía».

Fue entonces cuando Rafa Nadal explicó que «espero estar de regreso para los Juegos Olímpicos en esta pista y espero estar mejor preparado que ahora». «La cantidad de cosas que he vivido en esta cancha es increíble y nunca pude imaginar cuando era un niño poder ganar todo lo que he ganado aquí. Ha sido un proceso muy bonito y cada año ha sido muy especial», continuó el tenista español nada más terminar su partido en Roland Garros.

«Toda la gente que está detrás de este torneo es maravillosa y les agradezco todo lo que hacen por mí. Mi familia, mis amigos, mis entrenadores… me han apoyado y me han ayudado a ser quien soy. Las cosas que me hacéis sentir aquí y os agradezco de corazón todo vuestro apoyo. Muchas gracias a todos», finalizó Nadal.