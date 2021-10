Carlos Alcaraz cayó en su debut en Indian Wells en segunda ronda. El tenista murciano, de 18 años, se vio sorprendido por Andy Murray, ex número uno e invitado por la organización, en un partido que se decidió en tres sets 5-7, 6-3 y 6-2 y superó las tres horas de duración. Sí avanzó a tercera ronda el español Pablo Carreño, después de eliminar al ecuatoriano Emilio Gómez en dos sets (6-1 y 6-4).

Carlos Alcaraz estrenaba condición de cabeza de serie en un Masters 1000 y pisaba por primera vez la pista de Indian Wells para citarse con un veterano del circuito, Andy Murray, que está aprovechando la tregua que parece haberle dado su físico. El murciano comenzó con un break en contra que permitió al de Dumblane disponer de 0-3 en el marcador, pero no se amilanó. El español logró darle la vuelta y terminar apuntándose el set con un resultado de 7-5.

Lejos de bajar los brazos, Andy Murray buscó la forma de darle la vuelta al marcador, decidido a aprovechar la invitación que el torneo le había concedido para volver a disputar el torneo de Indian Wells por donde no pasaba desde 2017. El escocés, ganador de tres Grand Slams y ex número uno mundial, logró darle la vuelta al marcador en un largo encuentro marcado por las altas temperaturas para terminar sellando el billete a tercera ronda con un resultado de 5-7, 6-3 y 6-2.

One thing about Murray, he’s going to chase the ball 🤩

🎥: @TennisTV | @andy_murray | #BNPPO21 pic.twitter.com/uNBOd6VN9O

— ATP Tour (@atptour) October 10, 2021