Conmoción y luto en Rusia. Buvaisar Saitiev, reconocido luchador tres veces campeón olímpico de lucha libre, ha muerto a los 49 años de edad. Nacido el 11 de marzo de 1975 en Khasavyurt, Daguestán, Buvaisar Saitiev destacó desde joven en la lucha libre, convirtiéndose en uno de los atletas más exitosos en su disciplina. A lo largo de su carrera, obtuvo tres medallas de oro olímpicas en las categorías de 74 kg y 76 kg: en Atlanta 1996, Atenas 2004 y Pekín 2008.

Además de sus logros olímpicos, Buvaisar Saitiev, conquistó seis títulos mundiales entre 1995 y 2005, y seis campeonatos europeos entre 1996 y 2006, consolidándose como una leyenda en la lucha libre. Tras su retirada en 2008, Saitíev incursionó en la política, siendo miembro de la Duma Estatal de Rusia desde 2016 hasta 2021. En 2015, asumió la presidencia de la Federación de Lucha de Chechenia, cargo que mantuvo hasta su fallecimiento, del que se conocen muy pocos detalles hasta el momento.

El 2 de marzo de 2025, Buvaisar Saitiev fue encontrado en estado grave fuera de un edificio en la calle Minskaya de Moscú, sin heridas visibles ni sangre. Un conserje descubrió al luchador en el suelo, pero las circunstancias del incidente siguen sin estar claras. Fue trasladado al hospital, pero lamentablemente falleció sin que por ahora se conozca la causa real de la muerte, aunque la versión oficial es que fue una caída. Este trágico suceso se suma a una serie de muertes misteriosas en Rusia, muchas de ellas relacionadas con caídas desde ventanas, lo que ha generado especulaciones y sospechas sobre la seguridad de figuras públicas en el país.

Buvaisar Saitiev y su muerte

Su muerte ha generado inquietud debido a las circunstancias en las que fue encontrado: en estado grave fuera de un edificio en Moscú, sin heridas visibles ni sangre, lo que ha dado pie a numerosas especulaciones. El hallazgo de su cuerpo se suma a una serie de muertes enigmáticas de figuras públicas en Rusia, muchas de ellas vinculadas con caídas desde edificios. En este caso, la falta de heridas externas y la incertidumbre sobre lo ocurrido han llevado a especulaciones sobre una posible implicación de terceros.

Un conserje del edificio en la calle Minskaya de Moscú fue quien encontró a Saitiev en el suelo y llamó a emergencias. Pese a ser trasladado al hospital, los médicos no pudieron salvarle la vida. Las autoridades rusas no han dado explicaciones detalladas sobre la causa de la muerte, lo que ha aumentado las sospechas. Este suceso ha sido comparado con otras muertes de ex funcionarios y empresarios rusos en circunstancias similares, lo que ha despertado preocupación en la comunidad internacional. En los últimos años, varios opositores y figuras cercanas al gobierno han fallecido en eventos no esclarecidos.

La repentina muerte de Saitiev deja un vacío en el mundo del deporte y la política rusa. Mientras se esperan más detalles sobre la investigación, su legado como uno de los más grandes luchadores de la historia sigue intacto, aunque su muerte sigue envuelta en el misterio.