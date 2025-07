Muere repentinamente el surfista Austin Gibbons a los 27 años

El mundo del surf está de luto tras la repentina y trágica muerte de Austin Gibbons, un joven surfista de 27 años, que perdió la vida mientras practicaba el deporte que más amaba. Gibbons, ampliamente conocido por su talento y por formar parte de la escuela Skudin Surf, falleció tras sufrir una convulsión en el agua, lo que le provocó el ahogamiento, según confirmaron fuentes cercanas a la familia y autoridades locales. El suceso ha conmocionado profundamente a sus amigos, familiares y a toda la comunidad de Long Island, que ha expresado su dolor y tributo por medio de homenajes, mensajes y vigilias improvisadas en la playa.

Gibbons era una figura muy querida dentro de Skudin Surf, una escuela de surf dirigida por el reconocido especialista en olas grandes Will Skudin. La organización le rindió homenaje a través de sus redes sociales, destacando su trayectoria y calidad humana. «Estamos con el corazón roto por la pérdida de Austin Gibbons, miembro de la familia Skudin Surf durante más de 15 años. Comenzó como un joven alumno y se convirtió en un instructor y mentor excepcional», se lee en el comunicado que publicaron en sus redes sociales.

A Long Beach surf instructor died after officials said he suffered a medical episode in the water.

Austin Gibbons was a well-known surfer and lacrosse player in Long Beach, working for Skudin Surf Camp to teach swimmers and special needs students water therapy and surfing.

