El mundo de lo paranormal está de luto. Dan Rivera, investigador principal de la New England Society for Psychic Research, cuya sede está en Connecticut (Estados Unidos), ha fallecido a los 54 años. El también divulgador se encontraba de gira con Annabelle, la muñeca supuestamente embrujada que saltó a la fama por convertirse en el eje de Expediente Warren. Con posterioridad, se convirtió en todo un fenómeno. No podemos dejar de mencionar que, según determinaron los investigadores Ed y Lorraine Warren, esta muñeca estaba nada más y nada menos que «poseída» por un «ser demoníaco». De esta forma, se optó por «encerrar» a Annabelle de forma permanente en el museo de los Warren. Aun así, la muñeca suele hacer alguna que otra gira en la que viaja con un experto en este tipo de fenómenos de carácter paranormal. En este contexto, el pasado domingo 13 de julio, se produjo el fallecimiento de Dan Rivera.

Según han informado los compañeros de Evening Sun, tanto él como Annabelle se encontraban en Pensilvania, concretamente en Gettysburg, como parte de la gira llamada Devils on the Run. Es evidente que esta muñeca llama poderosamente la atención a todos aquellos seguidores de lo paranormal, y todo por la historia que hay detrás, en la que supuestamente una enfermera decidió regalar esa muñeca a su hija Donna. Muy pronto, tanto ella como su compañera de piso se dieron cuenta de que algo no iba bien. ¿El motivo? La muñeca en cuestión cambiaba de sitio o dejaba misteriosos mensajes, en los que pedía ayuda. Fue entonces cuando, tras una amplia investigación, Ed y Lorraine Warren llegaron a la conclusión de que estaba poseída por una niña, Annabelle Hingins. Desde ese preciso instante, surgió la leyenda de esta muñeca que, a pesar del tiempo, continúa envuelta en un halo de misterio. Un claro ejemplo lo encontramos en la muerte de este investigador.

¿De qué ha muerto Dan Rivera?

Por el momento, se desconocen las causas dela muerte. Lo único que ha trascendido es que el cuerpo sin vida del divulgador de 54 años fue encontrado en la habitación del hotel en el que ese estaba hospedando. Aunque los servicios de emergencia se personaron en el lugar a toda prisa, no pudieron hacer nada por salvarle.

Scott Pennewill, jefe adjunto de la oficina del forense del condado de Adams, ha asegurado que esta muerte no se produjo como consecuencia de ningún tipo de actividad criminal. Como no podía ser de otra manera, sus compañeros de la New England Society for Psychic Research no solamente han confirmado la muerte de Dan, sino que también han querido despedirse de él a través de redes sociales.

Desde su cuenta en Facebook, no han dudado un solo segundo en compartir el siguiente mensaje: «Con profunda tristeza, Tony, Wade y yo compartimos el repentino fallecimiento de nuestro amigo cercano y socio, Dan Rivera. Estamos desconsolados y todavía procesando esta pérdida», comienzan diciendo.

Y añaden: «Dan realmente creía en compartir sus experiencias y educar a la gente sobre lo paranormal. Su amabilidad y pasión conmovió a todos los que le conocieron. Gracias por vuestro apoyo y amables pensamientos durante este difícil momento». Hasta pasados unos 60 días, no se conocerá el resultado de la autopsia del investigador paranormal. Descanse en paz.