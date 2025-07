Abrahamsen hace historia para Uno-X y Pogacar sufre una caída sin consecuencias

Jonas Abrahamsen estrenó el palmarés del modesto equipo nórdico Uno-X en el Tour de Francia al conseguir la victoria en la etapa 12. El ciclista noruego se impuso en un sprint agónico a su compañero de fuga, el campeón de suiza Mauro Schmid, en una jornada en la que Tadej Pogacar se cayó a pocos kilómetros del final, aunque no perdió tiempo en la clasificación general.

💥 @TamauPogi has crashed but the group of other favorites is waiting for him.

💥 @TamauPogi a chuté mais le groupe des autres favoris l’attend.#TDF2025 pic.twitter.com/wfrc5t6bLI

— Tour de France™ (@LeTour) July 16, 2025