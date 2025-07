El padre de la tenista Radhika Yadav la asesina a tiros celoso de su éxito

El mundo del deporte está conmocionado y de luto en India tras conocerse que la tenista de 25 años, Radhika Yadav, ha sido asesinada a tiros por su propio padre, presuntamente celoso del éxito de su hija deportista. Radhika Yadav competía a nivel ITF, no había alcanzado grandes logros pero el simple hecho de alcanzar este nivel es sinónimo de haber llegado bastante lejos, especialmente en un país como el suyo.

Tras sufrir una lesión de hombro abrió una academia de tenis en Gurgaon, un municipio próximo a Nueva Delhi donde tienen su sede muchas empresas y organizaciones relativas a la tecnología de la información, uno de los escaparates del desarrollo en su país. Radhika Yadav tuvo mucho éxito en esa nueva faceta como empresaria y entrenadora, y precisamente eso desencadenó la tragedia según las primeras investigaciones.

En el entorno del padre, Deepak Yadav, de 49 años, pequeño terrateniente que residía en un entorno rural, se empezó a comentar que él vivía del dinero de su hija y se sentía humillado por ello. El padre le habría exigido que cerrara su negocio a lo que ella se negaba aunque, según desveló una amiga de la infortunada tenista a The Hindustan Times, finalmente había decidido ceder, cansada de la presión. El éxito de la tenista en las redes sociales también contribuía a empeorar la relación entre padre e hija.

La tragedia ocurrió el pasado jueves, cuando el tío de Radikha Yahav, que residía en el piso de arriba de su apartamento, encontró a su sobrina tendida en la cocina y el arma junto a ella. La trasladó junto a su hijo a un hospital pero los médicos no pudieron hacer nada por ella. El padre confesó haber disparado contra ella cinco veces con un revólver de calibre 32, por la espalda, mientras ella cocinaba.

El inspector de policía Vinod Kumar confirmó a The Indian Express la confesión del presunto asesino, a la vez que se especula si la madre de la tenista estuvo presente durante la tragedia. Alrededor de 150 personas asistieron al funeral de la joven tenista, que deja un profundo dolor entre sus seres queridos tras ser asesinada por su propio padre, supuestamente por esos celos de que todo le fuera tan bien.

Radhika Yadav, tennis player, 25 years old.

Indian, from New Delhi.

This girl was killed three days ago with five—I repeat, five—gunshots to the back.

The killer isn’t a robber, he’s not a stalker, he’s not a psychopath, or rather, maybe he is, because the motive is absurd and… pic.twitter.com/i4TAoQZQa5

