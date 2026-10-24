Muere un futbolista de 15 años tras un accidente con un patinete eléctrico en Salamanca

Salamanca llora la muerte de Héctor, un joven del Cadete C del Club Deportivo Munibar Pizarrales que perdió la vida con apenas 15 años después de estar varios días ingresado en la Unidad de Vigilancia Intensiva tras sufrir un grave accidente con un patinete eléctrico. Una tragedia que ha encogido el corazón de toda una ciudad en un suceso que genera mucha polémica por las circunstancias que rodearon el incidente que costó la vida de un menor.

La caída se produjo en el barrio de Pizarrales, concretamente en la calle Victoria, después de que dos jóvenes circulaban en el mismo patinete. Ambos individuos cayeron y los testigos llamaron a emergencias en torno a las 16:00 horas. Según el informe policial, uno de los jóvenes se encontraba inconsciente, mientras que el otro no respondía. Una situación crítica que obligó a que acudieran tanto la policía local como emergencias para socorrer a los jóvenes.

Héctor fue trasladado al Hospital de Salamanca y permaneció en la UVI durante ocho días hasta su muerte este viernes, según informa La Gaceta de Salamanca. Un fallecimiento que informó el club en redes sociales: «Hay noticias que nunca querríamos tener que dar. Hoy, toda la familia del Piza está de luto. Con un dolor inmenso, lamentamos el fallecimiento de Héctor, jugador de nuestro Cadete C».

Héctor llevaba tres temporadas defendiendo nuestros colores. Tres temporadas que pueden parecer poco tiempo, pero que han sido más que suficientes para demostrarnos la gran persona que era y dejar una huella imborrable en nuestro club. Desde el club queremos trasladar todo nuestro cariño, apoyo y nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros. Siempre serás uno de los nuestros. Descansa en paz», concluyó el mensaje. El equipo lucirá un brazalete negro el próximo partido en memoria del futbolista después de un accidente estremecedor.