Tragedia estremecedora en el culturismo: muere Mateusz Chmura a los 33 años en plena competición

El mundo del culturismo vuelve a teñirse de luto tras la muerte de Mateusz Chmura, un deportista de 33 años que falleció después de desplomarse sobre el escenario durante una competición celebrada hace unos días en Inglaterra. El atleta recibió asistencia médica de urgencia en el propio recinto y fue trasladado en ambulancia al hospital, pero los profesionales sanitarios no pudieron salvarle la vida. La tragedia se produjo el pasado domingo durante las finales británicas de la Physical Culture Association (PCA), celebradas en el Telford International Centre.

Por el momento, no se ha hecho pública la causa exacta de su fallecimiento. Mateusz Chmura participaba en la categoría Classic Bodybuilding Medium, correspondiente al culturismo clásico de peso medio. En plena competición, el deportista sufrió un desvanecimiento que obligó a interrumpir temporalmente el evento para atenderle. Los equipos médicos presentes en las instalaciones actuaron de inmediato y contaron con el apoyo de los servicios locales de ambulancias y del equipo de la Ambulancia Aérea de Midlands. Pese a los esfuerzos realizados, el culturista murió después en el hospital.

La propia organización confirmó la noticia el lunes a través de un comunicado en el que expresó sus condolencias a la esposa, familiares y amigos del fallecido. «Con profunda tristeza, comunicamos que Mateusz Chmura, de 33 años, de Wakefield, ha fallecido», señaló la PCA, que también agradeció la intervención de todos los profesionales sanitarios que participaron en la emergencia y de las personas del público que se ofrecieron a ayudar.

Luto por Mateusz Chmura

La competición se reanudó después de que Mateusz Chmura fuera evacuado del recinto, aunque en ese momento los organizadores todavía no conocían la noticia de su muerte. Suuerte ha causado una profunda conmoción en el mundo del culturismo, especialmente por la juventud del deportista y las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento. Según medios especializados, había debutado en los escenarios apenas dos semanas antes, cuando consiguió la segunda posición en la competición PCA First Timers celebrada en Yorkshire el 4 de octubre.

Además, la tragedia llegó en una semana especialmente significativa para su entorno personal. Mateusz Chmura habría cumplido 34 años el lunes 19 de octubre, apenas un día después de sufrir el desvanecimiento que acabó costándole la vida. Según las informaciones publicadas por medios británicos, también se había casado con su pareja, Patrycja, aproximadamente dos meses antes. Mientras tanto, las circunstancias médicas que provocaron el desvanecimiento siguen sin aclararse. Ni la organización ni las informaciones difundidas hasta el momento han confirmado la causa de la muerte, por lo que no se puede establecer una relación concreta entre el fallecimiento y la práctica del culturismo.