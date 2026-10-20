Tragedia en el rugby británico: muere repentinamente un jugador de 24 años

El mundo del rugby británico está de luto tras conocerse la repentina muerte de Jack Davies, un joven jugador galés que ha fallecido a los 24 años. La noticia ha provocado una profunda conmoción entre sus compañeros, los clubes en los que militó y los aficionados a este deporte, que han trasladado sus condolencias a la familia y a los amigos del deportista. La Federación Galesa de Rugby confirmó el fallecimiento y expresó su tristeza por la pérdida de uno de los integrantes de la plantilla de RGC.

Davies era jugador de RGC, equipo que compite en la categoría semiprofesional Super Rygbi Cymru, y también formaba parte de Clwb Rygbi Caernarfon. Su muerte ha supuesto un duro golpe para ambas entidades, que compartieron un comunicado conjunto para despedirse de un jugador muy querido por todos. Por el momento, no se han hecho públicas las causas de su fallecimiento, por lo que no se puede determinar qué provocó su muerte.

«Nuestros pensamientos y más sinceras condolencias están con la familia, los amigos, los compañeros de equipo de Jack y con todos en RGC en este momento tan difícil. Con gran tristeza que Clwb Rygbi Caernarfon y RGC anuncian la muerte de uno de nuestros jugadores, Jack Cameron Wynne Davies, de tan solo 24 años. Tras incorporarse al Clwb Rygbi Caernarfon a los 12 años como un atleta muy prometedor, se desarrolló en diversos equipos y logró formar parte del programa de formación del RGC, antes de trasladarse a la Universidad Metropolitana de Cardiff para estudiar Educación Física y Deporte durante tres años», publicaron.

La trayectoria de Jack Davies

Jack Davies comenzó su trayectoria en Clwb Rygbi Caernarfon cuando tenía tan solo 12 años. Desde sus primeros pasos, el jugador destacó por sus condiciones y fue progresando a través de diferentes equipos hasta incorporarse a RGC, una estructura que permite desarrollar el talento del rugby en el norte de Gales. Su recorrido deportivo también estuvo acompañado de una etapa académica. Davies se trasladó posteriormente a Cardiff para estudiar Educación Física y Deporte en la Cardiff Metropolitan University, donde estuvo tres años. Tras completar esa etapa universitaria, regresó a Caernarfon y a RGC, incorporándose de nuevo a los equipos sénior en 2023.

Desde entonces, el joven jugador había continuado vinculado a ambas entidades, convirtiéndose en una pieza importante de sus respectivas plantillas. Su fallecimiento ha dejado un vacío entre quienes compartieron con él entrenamientos, partidos y distintas etapas de su formación.

Los clubes se despiden de su jugador

Clwb Rygbi Caernarfon y RGC expresaron conjuntamente su dolor por la muerte de Davies y destacaron el vínculo que mantenía con ambas organizaciones. En su comunicado, los clubes calificaron su fallecimiento como una pérdida devastadora para todas las personas relacionadas con sus equipos y enviaron sus condolencias a sus seres queridos.

La Super Rygbi Cymru también se sumó a las muestras de apoyo. La competición expresó su tristeza por la muerte del jugador y trasladó un mensaje de solidaridad a sus familiares, compañeros y a toda la comunidad de RGC. El organismo destacó la importancia de permanecer unidos para apoyar a quienes atraviesan este momento de dolor. La muerte de Jack Davies vuelve a golpear al deporte galés y deja un recuerdo imborrable entre los que lo conocieron.