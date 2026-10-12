Muere repentinamente Doug Loft a los 39 años: conmoción y tragedia en el fútbol inglés

El fútbol inglés está de luto tras la muerte de Doug Loft a los 39 años. El ex futbolista del Brighton & Hove Albion y del Port Vale ha fallecido de forma repentina después de sufrir una emergencia médica, según confirmaron varios de los clubes en los que militó durante su carrera profesional. La noticia ha provocado una profunda conmoción en el fútbol británico, especialmente en aquellos equipos en los que dejó huella.

Por el momento, no se han hecho públicas las causas concretas de la emergencia médica que acabó con su vida, por lo que no se puede determinar qué le ocurrió exactamente. Uno de los primeros clubes en rendir homenaje al excentrocampista fue el Port Vale, donde Doug Loft se convirtió en una figura especialmente querida por la afición. El futbolista llegó a la entidad en el verano de 2009 procedente del Brighton y permaneció en el equipo durante cinco temporadas, hasta 2014. En ese periodo disputó cerca de 200 encuentros y se ganó el respeto de compañeros, entrenadores y aficionados. Su fallecimiento ha golpeado especialmente a la entidad, que ha compartido la noticia con el permiso de su familia.

El Port Vale expresó públicamente su tristeza por la pérdida de su antiguo capitán y recordó su trayectoria con el club. Doug Loft fue elegido mejor jugador de la temporada 2011-2012, un reconocimiento que reflejó la importancia que había adquirido dentro del equipo. Un año después, asumió la capitanía y desempeñó un papel clave en el ascenso a League One conseguido durante la campaña 2012-2013, bajo la dirección de Micky Adams. El técnico recuerda que nadie estaba más orgulloso que él de llevar el brazalete del Port Vale.

Ídolo en el Port Vale

La entidad también anunció que con el consentimiento de la familia había solicitado autorización a la English Football League (EFL) para que los jugadores pudieran lucir brazaletes negros y se guardase un minuto de silencio antes del próximo partido frente al Chesterfield. Un homenaje que pretende recordar a un futbolista que se convirtió en uno de los referentes del equipo durante su etapa en Burslem. El club trasladó además sus condolencias a la familia, los amigos y los antiguos compañeros del jugador en estos momentos tan difíciles.

La noticia también provocó una reacción inmediata en el Gillingham, otro de los equipos en los que Doug Loft ejerció como capitán. El club manifestó estar completamente devastado por su fallecimiento y envió un mensaje de apoyo a su esposa, Laura, y a sus dos hijas, Freya y Amelie. La familia atraviesa ahora un momento especialmente doloroso tras una pérdida inesperada que ha generado numerosas muestras de cariño en el entorno futbolístico. Otros equipos vinculados a su trayectoria, como el Tonbridge Angels y el Billericay Town, también compartieron mensajes de condolencia y destacaron su profesionalidad y su calidad humana.

La carrera de Doug Loft se prolongó durante aproximadamente 17 años. Sus primeros pasos en el fútbol profesional llegaron en el Brighton, con el que disputó 49 partidos entre 2006 y 2009. Posteriormente fichó por el Port Vale, antes de pasar por el Gillingham, el Colchester United y el Shrewsbury Town. También jugó en equipos del fútbol semiprofesional inglés, como el Dagenham & Redbridge, el Billericay Town, el Margate y el Tonbridge Angels. En total, acumuló más de 400 apariciones a lo largo de su trayectoria deportiva.