Mourinho responde con dureza a la última provocación de Sarri

José Mourinho, ahora en la AS Roma, siempre ha sido un personaje muy ácido, capaz de centrar todo el foco mediático sobre su persona y no sobre su equipo, algo que dejó patente durante su etapa en el Real Madrid y sus continuos conflictos con Pep Guardiola. El luso no es de esos que se muerde la lengua, cuidadoso, sino que responde ante el atrevimiento de otros. Algo así ha pasado esta semana entre él y Maurizio Sarri, técnico de la AS Roma, que dejó unas declaraciones que no gustaron nada a The Special One y este devolvió el golpe.

Lazio y Roma se enfrentan este fin de semana en Serie A en un partido de necesidades para ambos conjuntos, con un inicio difícil del campeonato y a más de una triunfo de los puestos de Champions League. El partido en el Olímpico, con los de Sarri como locales, puede dejar muy tocado al perdedor y pese a que ambos disputaban competición europea entre semana, el ambiente está ya más que caldeado entre éste y Mourinho.

La Lazio cumplió este martes en su compromiso en Champions, venciendo por la mínima al Feyenoord con un tanto de Ciro Immobile que pone la clasificación para los octavos de final al rojo vivo en el Grupo E, con Atlético de Madrid con 8, Lazio con 7 y Feyenoord con seis puntos a falta de dos jornadas para que concluya esta fase inicial.

Fue entonces cuando Maurizio Sarri, con los tres puntos en el bolsillo, hizo alusión a la Roma ya pensando en el derbi capitalino del domingo. El técnico italiano comentó que, a diferencia del choque que disputó su equipo, la Roma de Mourinho tendría que disputar su encuentro de Europa League, una competición un escalón por debajo, ante el Slavia de Praga, el campeón checo y segundo clasificado de su grupo por detrás de los romanos, un partido que calificó como «un amistoso».

La alusión de Sarri no pasó inadvertida para Mourinho que no dudó en responder en la previa de su duelo de Europa League. «Si alguien debería sentirse ofendido por esas declaraciones de Sarri es el propio Slavia, no yo. Cada partido es serio y no hay amistosos», respondía así a la provocación del italiano, aunque dio un pasito más allá, lanzando un dardo con dureza: «Yo siempre respeto a mis oponentes. La diferencia entre un entrenador que ha ganado 26 títulos –en alusión a sí mismo– y uno que ha ganado sólo unos pocos –en referencia a Sarri– está clara, es la mentalidad».

Sarri – Mourinho, en el derbi

Por el momento, a la espera de nuevas declaraciones en la previa del encuentro entre Lazio y Roma que se disputa este próximo domingo a las 18:00 horas, Sarri y Mourinho tienen cuentas pendientes en este derbi romano.

El equipo del italiano es actualmente décimo clasificado con 16 puntos de los 33 disputados, en un balance de cinco triunfos, un empate y cinco derrotas. Algo mejor los del portugués, que han sumado cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas en los mismos partidos para ser séptimo, con 17 puntos, uno de diferencia con sus vecinos. Están a 12 y 11 puntos de la cabeza de la Serie A, actualmente del Inter.