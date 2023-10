La última de Mourinho: llama llorones a los jugadores del Monza y acaba expulsado

José Mourinho volvió a ser protagonista este domingo. El entrenador portugués fue expulsado por un polémico gesto en el que llamaba llorones al banquillo del Monza. Su equipo, la Roma, venció en el último minuto del tiempo reglamentario gracias a un solitario gol de El Shaarawy y después, en el descuento, el técnico de Setúbal vio la tarjeta roja.

«Me disgusta no estar en el banquillo en cada partido», dijo en rueda de prensa tras acabar el encuentro. Y es que esta expulsión hace que no pueda sentarse el próximo fin de semana ante el Inter de Milan, su ex equipo. La pasada temporada tampoco pudo estar presente ante los neroazzurros después de ser también expulsado anteriormente ante la Atalanta.

«¿Por qué me expulsaron? No lo sé, quizá porque les grité y les hice el gesto de llorar, pero no hubo ninguna palabra ofensiva. El año pasado, después de un partido excelente en Monza, gente buena pero sin experiencia tuvo malas palabras contra nosotros. Hoy el espectáculo y la presión se puso sobre el árbitro viniendo de ellos. Les dije lo que tenía que decir», añadió Mourinho sobre la expulsión.

Por otro lado, el técnico portugués habló de las sensaciones que le dejó el partido: «Creo que no merecieron perder. Estoy contento por los tres puntos, porque vi a mi equipo siempre luchando. Técnicamente cometimos muchos errores, físicamente estábamos sufriendo. La selección influyó mucho. Ganamos con el corazón. Tienen un buen entrenador y buenos jugadores, pero nosotros hicimos todo lo posible para conseguir la victoria».