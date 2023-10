El Shaarawy se defiende entre lágrimas por el ‘caso Apuestas’: «Duele cuando no se dice la verdad»

Stephan El Shaarawy fue el protagonista en la victoria de la Roma de José Mourinho ante el Monza en el mediodía de este domingo. El conjunto romano venció por 1-0 en el minuto 90 y el delantero italiano rompió a llorar después de una de las semanas más complicadas de su carrera. La prensa italiana le acusó de estar implicado en el ‘caso Apuestas’ que azota al fútbol italiano.

El árbitro pitó el final del encuentro y El Shaarawy quedó tendido en el suelo visiblemente emocionado tras una semana en la que el propio futbolista catalogó de «complicada». «¿Cómo se puede pensar en faltar al respeto al fútbol cuando se experimenta esto? (gol en el último minuto). Es una de las emociones más hermosas marcar e ir con la ‘Curva’, disfrutar con la afición. Yo sólo pensaba en jugar y divertirme. Esto era un desahogo para el momento, pero estoy contento por el gol y la victoria», dijo el italiano tras el partido.

«Tengo la conciencia tranquila al cien por cien y duele cuando no se dicen las cosas verdaderas. Es un cúmulo de emociones, pero estoy contento», zanjó El Shaarawy tras darle la victoria a su equipo en el último minuto del partido.

Pero este no fue el único que fue vinculado esta semana en el caso de las apuestas. Su compañero de equipo, Nicola Zalewski, también fue relacionado, pero la Fiscalía de Turín no está llevando a cabo ninguna investigación por ninguno de los dos futbolistas. La Federación Italiana tampoco ha abierto diligencias sobre ellos, una muestra clara de la inocencia de ambos en este caso.

Apoyo de Mourinho

Fue su entrenador José Mourinho el que expresó su total apoyo este sábado en la previa del choque ante el Monza.»Hablé con mis jugadores, con Zalewski nos reímos un poco porque fui el primero en hablar con él y ni siquiera sabía lo que había salido publicado», explicó el técnico portugués en rueda de prensa.

«Luego he vuelto a hablar con él y con El Shaarawy. Estoy contento y tranquilo. Me entristece un poco que en Portugal se haya publicado el titular ‘un jugador de Mourinho en las apuestas sobre el resultado’. Es un daño a la imagen de los jugadores si no son culpables», añadió. «Tienen una relación suficiente conmigo como para decirme la verdad, aunque haya podido ser fea. Confío en ellos», recalcó Mou.

«La Roma no suele hacer declaraciones oficiales y si lo ha hecho es porque todos estamos tranquilos. La situación de los otros jugadores implicados (Fagioli, Tonali y Zaniolo), en cambio, necesita de un proceso judicial, así que tenemos que confiar en la justicia. Si alguien comete un error hay que pagarlo», zanjó el técnico de la Roma, que fue expulsado en el partido de este domingo.