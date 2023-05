Mourinho estalla contra la Serie A: «Esto es un chiste»

José Mourinho ha sido tan claro como acostumbra a la hora de mojarse con el ‘caso Plusvalías’. El portugués jugaba en la noche del lunes con la roma ante la Salernitana en la antepenúltima jornada de la Serie A, pocas horas después de conocerse la noticia: la Juventus perdía 10 puntos y caía a la séptima posición, por detrás del conjunto del portugués.

El entrenador de la Roma, tras empatar a dos con la Salernitana, reconocía en la rueda de prensa postpartido que la sanción a la Juventus «es un chiste». El chiste para Mourinho es «saber esto a dos partidos del final, para nosotros, para todos, incluso para la Juve: no ha sido fácil para ellos; puntos ganados dentro del campo que luego le son retirados a dos jornadas del final».

El portugués considera que la gestión del caso no sólo ha perjudicado a la Juventus, sino también a ellos porque sus decisiones con respecto a los objetivos en la Serie A habrían sido diferentes: «Si me lo hubieran dicho antes del partido del Monza o del Bolonia, el planteamiento habríasido diferente. Decidimos ponerlo todo en la Europa League y se hizo. Ahora en cambio…».

Y es que con lo 10 puntos de sanción a la Juventus y tras su derrota por 4-1 ante el Empoli, la Roma se ha colocado en sexta posición a sólo cuatro puntos de la Champions League que ostenta ahora mismo el Milan con su cuarto puesto. Mourinho dio preferencia a su camino en la Europa League, donde está en la final y tiene opciones de lograr un billete a la Champions si salen campeones ante el Sevilla. La Roma acumula seis jornadas sin ganar en Italia, partidos en los que sólo ha sumado cuatro puntos de 18 posibles.

Mourinho no concluyó ahí sus palabras al respecto, ya que se acordó también del entrenador de la Juventus, Allegri, y acabó mordiéndose la lengua para no hablar más de la cuenta: «Lo siento por todos, incluso por Max Allegri, por los colegas profesionales como yo que tuvieron que lidiar con esta situación. Ha involucrado a todos. Creo que comprometió la regularidad del campeonato, pero no quiero hablar más de esto».

El Tribunal de Apelación de la FIGC concluyó que la sanción debía ser de 10 puntos, después de que el CONI tumbara el fallo inicial. La Federación Italiana comunicó también que los siete directivos implicados en el caso han sido absueltos. Son los casos de Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio y Enrico Vellano, todos envueltos en la polémica hasta ahora.