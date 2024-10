Se vislumbra el fin de Nadal. El definitivo será en la Copa Davis del próximo mes de noviembre, hasta entonces Rafa ha estado entrenando en Manacor y desde este martes lo hace en Riad. Donde tendrá lugar su penúltimo baile, el primero desde que anunciara su retirada. Será dentro del marco del Six Kings Cup, un nuevo torneo germinado con el capital saudí como motor.

La exhibición resplandece por la exclusividad que cuenta su cartel. Sólo seis tenistas lo forman: Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Alcaraz, Holger Rune, Jannik Sinner y el mencionado Nadal. Rafa y Nole, poseedores de un mayor número de títulos del Grand Slam, están exentos de los cuartos y entran en competición a partir de semifinales.

El balear espera al ganador del partido entre Alcaraz y Rune, mientras que Djokovic tendrá de contrincante a Sinner o Medvedev. El torneo, para atraer a tal constelación de raquetas, ofrece premios millonarios como recompensa, de cantidades más elevadas que cualquier otro torneo del circuito ATP.

Sólo por participar, cada uno de los tenistas se embolsará un bonus de 1,6 millones de euros. Mientras que el campeón ingresará alrededor de 5,5 millones de euros. El torneo no ha dado a conocer las cantidades de las rondas intermedias, por lo que, como mínimo, 15,5 millones de euros se repartirán entre los big six.

Entre los seis suman 50 títulos en los considerados majors y, aunque el torneo les pilla de vuelta tras la gira por China, «Estoy emocionado por volver a la ciudad y competir delante de mis fanáticos saudíes», comentaba Djokovic. «Después de que otros jugadores del circuito hayan jugado allí, tengo muchas ganas de estrenarme en Riad», añadió Nadal. Carlos Alcaraz también se pronunció sobre su presencia en el torneo, afirmando que está «feliz» por volver a la ciudad saudí para mostrar su «mejor versión».

Arabia Saudí va dando pistas de lo que es capaz de conseguir a través de su músculo financiero. El Fondo de Inversión Saudí (PIF) ya entró en el tenis el pasado a principios de año tras cerrar un acuerdo con la ATP para convertirse en patrocinador oficial del ranking masculino. Además organizó exhibiciones el pasado mes de diciembre durante las pretemporadas, luego se hizo con las Next Gen Finals, pronto albergará el Masters femenino y este octubre celebrará en Riad la primera edición del ‘Six Kings Grand Slam’.

Su promotor es Turki Al Sheik, conocido en España por ser propietario del Almería desde 2019, es el ministro de entretenimiento del país. Se rindió al deporte de la raqueta tras el éxito que tuvieron los partidos de exhibición entre Alcaraz y Djokovic y Sabalenka y Ons Jabeur. Arabia Saudí ha construido un estadio exclusivamente para el torneo bautizado como The Venue, cuya localidades -8.000 personas- se agotaron en horas.

وصول لاعب التنس كارلوس ألكاراز إلى الرياض استعداداً لمواجهاته في #SixKingsSlam 🔥🎾

Tennis player Carlos Alcaraz has landed in Riyadh, gearing up for an his matches at #SixKingsSlam 🔥🎾 #BigTime#RiyadhSeason pic.twitter.com/vrhHEDOhR5

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 15, 2024