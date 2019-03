Saltaba la noticia del regreso de Zidane al banquillo del Real Madrid a primera hora de la tarde y Gareth Bale se manifestó en las redes sociales. Pero no para hablar de fútbol, sino de ese deporte que tantas polémicas ha levantado en torno a su figura en las últimas semanas: el golf.

Hace unas semanas entraba al Ciutat de Valencia viendo un campeonato de golf, siendo muy criticado. Ahora, mientras el Real Madrid decidía fichar a Zidane como entrenador, Gareth Bale utilizó las redes sociales para compartir un vídeo suyo jugando a este deporte que le apasiona.

Además, el regreso de Zinedine Zidane al banquillo del Real Madrid deja en el aire la continuidad de Gareth Bale. Más aún cuando después de la última final de Champions en Kiev, el galés dijo que si no jugaba se iría del club blanco, pero la marcha del francés le dio otra nueva oportunidad en la plantilla merengue.

Throwback to last summer when I took on one of the greatest tests on the @PGATOUR.

Looking forward to tuning into @theplayerschamp at @TPCSawgrass March 14-17th. ⛳💪🏼 pic.twitter.com/yGnwXtgA4o

— Gareth Bale (@GarethBale11) March 11, 2019