Llega el Mundial de Fórmula 1 2022 y todos los amantes del automovilismo y de este deporte más concretamente esperan un campeonato reñido, en el que haya igualdad y tensión, pero que no pase de ahí. Pese a eso, es inevitable que existan fricciones entre los pilotos por historias que han sucedido entre ellos o porque las revoluciones en una carrera están a mil y es imposible que no se produzcan encontronazos entre ellos.

Normalmente, cualquier problema, pelea o rajada que un piloto tenga con otro adversario de la parrilla suele provenir o iniciarse por culpa de algún accidente o cualquier cosa que ocurra mientras ruedan a cientos de kilómetros por hora por el trazado. Un aparatoso choque, un roce o impedir y bloquear un adelantamiento, entre otros motivos más, suelen ser los principales motivos por los que podemos ver un enfrentamiento entre dos corredores.

A lo largo de la historia de este deporte se han producido estos incidentes que a nadie le gusta ver, pero que llegan a ser entendibles en algunos casos. Como ya hemos dicho, las altas velocidades a las que corren los pilotos, tanto en curvas como en rectas, llevan a los corredores a jugarse la vida montados en sus monoplazas, por lo que cuando algo se les escapa de su control, como un error, queriendo o sin querer, de un contrario, las chispas saltan y en muchas veces acaban llegando a las manos o rajando ante los medios de comunicación o en las redes sociales.

Por comenzar hablando de uno de los nuestros y que está en el Mundial de Fórmula 1 2022, habría que remontarse a 2007 en el circuito de Nürburgring. Fernando Alonso, en aquel momento en McLaren, acabó ganando la carrera por delante de Felipe Massa y tuvieron un roce durante la prueba. Tras superar la línea de meta el brasileño y el asturiano, que coincidirían unos años después en Ferrari, se enzarzaron en una discusión dialéctica con el español pidiendo a las cámaras que grabasen los daños sufridos en su coche y con Massa siendo muy claro a la hora de dirigirse al de Alpine: “Ganas la carrera y te comportas como un gilipollas”.

Uno de los pilotos más grandes de la historia es Michael Schumacher y a lo largo de su extensa carrera era imposible no verlo en esta lista. Una de ellas se produjo en 1992 en sus primeros años contra Ayrton Senna. Unas maniobras del alemán no gustaron al brasileño durante varias semanas seguidas, por lo que terminó perdiendo los papeles Senna y agarrando del cuello al germano. Otra de las más famosas fue en 1998 cuando David Coulthard no se dejó adelantar y sufrieron un accidente bajo el diluvio de Bélgica. El siete veces campeón del mundo corrió al box de británico y hubo más que palabras en una tangana monumental en la que también fueron protagonistas los mecánicos de ambos bandos.

También Ayrton Senna tiene un buen historial. En Japón, en 1993, se las vio con Eddie Irvine, al que le llegó a pegar un bofetón porque le molesto que, tras doblarle en la carrera, le continuase presionando por detrás. El que también golpeó a un adversario fue el ya citado Michael Schumacher, que en fechas más recientes, en 2005, golpeó el casco de Takuma Sato después de que el japonés golpease al monoplaza del alemán por detrás.

Sin duda, una de las más famosas de la historia fue la pelea protagonizada por Nelson Piquet y Eliseo Salazar en 1982. El chileno golpeó al brasileño cuando tenía que dejarse adelantar y el accidente desembocó en una de las imágenes más icónicas de la historia de la Fórmula 1 con Piquet golpeando a su rival. Menos mal que el de Santiago llevaba el casco y pudo defenderse de los golpes que le trató de propinar el brasileño.

Entre las más recientes encontramos una del vigente campeón del mundo Max Verstappen y el actual compañero de Fernando Alonso Esteban Ocon. Ocurrió en Brasil en 2018 y un golpe del francés privó de la victoria al holandés, que tras la carrera se dirigió al box de su rival y comenzó una guerra dialéctica que acabó con empujones e insultos.