Más que épico: así levantó Alcaraz el quinto set con una remontada para la historia ante Zverev

Más que épica fue la gesta que se marcó Carlos Alcaraz en la semifinal del Open de Australia, levantándole en el quinto set dos juegos a Alexander Zverev y metiéndose por primera vez en la final de este Gran Slam. Con 5-4 en el marcador, el tenista alemán sacó para ganar, y el tenista murciano logró empatar el partido y posteriormente ganarlo con «cabeza, coraje y cojones».

Con vómitos durante el tercer set y con unos calambres que dejaron a Alcaraz totalmente tieso en un momento que ganaba con dos sets arriba. Se vio obligado a pedir tiempo médico y Zverev protestó. Y es que hubo unos minutos donde el partido incluso peligró para el tenista murciano.

Durante el tercer y cuarto set, Carlos Alcaraz sufrió mucho. Jugó prácticamente parado, sin poder moverse, al final de la pista y devolviendo cada bola con una fuerza y un mérito enormes. Estaba muy tocado. Pero aguantó y luchó todo lo que pudo. Llevó ambos sets al tie-break, pero los perdió ambos.

El partido se fue al quinto y definitivo set donde Alexander Zverev estaba mucho más vivo en el partido. Sobre todo estaba más entero. El tenista alemán se llegó a poner 3-1, 4-2 y 5-3 con un primer break que dejó tocado al murciano. Pero Carlos Alcaraz también fue capaz de levantarse a ese crítico momento.

Con 5-4 en el marcador en el definitivo set, Zverev tuvo su saque para ganar el partido y poder tumbar al español en una semifinal de más de cinco horas. Pero fue en ese momento cuando Carlos Alcaraz se levantó sacando unas fuerzas increíbles de su interior y logró romperle el saque y colocar el partido con empate (5-5).

Ganó su saque, se puso 6-5 y le volvió a hacer otro break a Zverev a lo épico para ganar un partido que entra en la historia de este Open de Australia y del tenis mundial. Un partidazo que terminó ganando con un puntazo. Una derecha muy suya, digna de un genio, y un error de Zverev estrellando la bola en la red. Se tiró al suelo Carlitos, totalmente exhausto y celebrando su primera final en Australia.

