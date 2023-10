Marruecos ha desvelado el diseño del nuevo súper estadio que va a construir en Casablanca y con el que pretende arrebatarle a España la final del Mundial 2030 que organizarán ambos países junto con Portugal.

El Gobierno marroquí movilizará un presupuesto total de 14.500 millones de dirhams (unos 1.300 millones de euros) para reformar seis estadios del país magrebí y construir esa nueva instalación en la región de Casablanca para acoger la Copa de África de 2025 y el Mundial de 2030.

El presupuesto fue aprobado en un convenio firmado entre el ministro de Educación y Deportes, Chakib Benmusa, el ministro delegado de Economía encargado de Presupuestos, Faouzi Lekjaa, y el director general de la Caja de Depósito y Gestiones (CDG, empresa pública de inversiones), Jaled Safir, en una ceremonia encabezada por el presidente del Ejecutivo, Aziz Ajanuch, según informó un comunicado de la Presidencia del Gobierno.

De acuerdo con el convenio, se movilizará un total de 9.500 millones de dirhams (868 millones de euros) para la reforma de seis estadios en dos etapas: una primera etapa entre 2023 y 2025 para renovar estos terrenos conforme a los estándares de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), seguida por una segunda etapa de reforma (2025-2028) de acuerdo con los estándares de la FIFA.

Se trata del Gran estadio de Tánger, el Complejo Mohamed V de Casablanca, el Complejo Deportivo Mulay Abdallah de Rabat, el Gran Estadio de Agadir, el Gran Estadio de Marrakech y el Complejo Deportivo de Fez. El convenio también incluye un presupuesto de 5.000 millones de dirhams (45 millones de euros) para la construcción de un nuevo estadio en Bensliman, en la región de Casablanca entre 2025 y 2028.

Ajanuch señaló, en una declaración recogida por la nota, que la organización de la Copa de África en 2025 y de la Copa del Mundo en 2030 junto a España y Portugal supone «un reconocimiento del lugar que ocupa Marruecos entre las grandes naciones». Al mismo tiempo, aseguró que el Ejecutivo permanecerá movilizado para realizar todos los proyectos y garantizar el éxito de la organización de los dos eventos futbolísticos.

España no teme por la final

La Real Federación Española de Fútbol está tranquila con la posibilidad que la final del Mundial que se celebrará en 2030 en nuestro país, Portugal y Marruecos, se juegue en otro cualquier escenario que no sea el estadio Santiago Bernabéu. Tal y como estaba previsto cuando la federación marroquí no formaba parte de esta candidatura y como sigue siendo ahora.

Durante los próximos meses, las tres federaciones trabajarán al unísono para perfilar el informe que tendrán que enviar en verano a la FIFA y dónde se detallará cuáles son las sedes que tendrá cada país y cuántos partidos se albergarán en cada de ellos.

La Federación Española está segura de que no habrá ningún problema para llegar a un consenso en el que la final se jugará en el mejor estadio posible, como es el Santiago Bernabéu. No obstante, si Marruecos se enroca en que también quiere organizar la final, desde Las Rozas están seguros de que la FIFA, que al final es la que da el OK a todas las sedes, se decantará por la capital de España. En caso de conflicto, el organismo presidido por Infantino tomará la decisión final.