Marc Márquez ha vuelto en plena forma. Tras cuatro operaciones y dos años de oscuridad buscando encontrar una solución a los problemas en el brazo, parece que por fin ha dejado atrás esos dolores. Visto lo visto en las últimas carreras, el ilerdense está de vuelta y esta vez es de verdad. Tanto es así que el propio piloto asegura que quiere pelear por el título en 2023.

«Si eres piloto de Honda, estás en el Repsol Honda Team y, bueno, tienes el palmarés que tienes, pues estás obligado a luchar por el Mundial. Es que ese es el objetivo», comentó el ocho veces campeón del mundo que sueña con su noveno Mundial, o como mínimo pelear por estar arriba de nuevo. Lo cierto es que las sensaciones desde que volvió son cada vez mejores.

Al principio hubo ciertas dudas sobre su regreso en Aragón, algunos lo veían algo precipitado pero el de Cervera ha demostrado que era el momento perfecto: «La evolución era muy positiva y era lo que se estaba buscando en este caso; comenzar en Aragón, el test de Misano y poco a poco ir mejorando para que la evolución fuera positiva siempre, porque a veces puede pasar que en una rehabilitación des pasos atrás».

«Se han dado pasos firmes, lo hemos gestionado bastante bien y, sobre todo, en esta última carrera en Tailandia, tanto en seco como en mojado me he sentido competitivo», añade el piloto de Repsol Honda en una entrevista con Estrella Galicia, uno de sus principales patrocinadores.

No obstante, Marc se muestra cauto cuando le preguntan si está preparado para volver a luchar por victorias esta temporada: «Es la gran pregunta. Tú te puedes sentir preparado, pero quizá hay unos rivales que pueden estar más preparados que tú. Entonces, veremos. Yo creo que mi objetivo de todo el invierno del 22 hacia el 23 es hacerlo bien, hacer una temporada constante y completa».

«En Tailandia ya podía jugar con la moto»

Márquez va dando pasos firmes en su recuperación y en Tailandia descubrió que «ya podía jugar con la moto, algo que hacía tiempo que no lo podía hacer». «Lo que me da más esperanza es que, desde que he cogido tanto la moto de entrenamientos como la MotoGP, enseguida me he subido y sentido que la velocidad sigue estando ahí», dijo el español que reconoce que eso «no es suficiente para ser competitivo en el campeonato del mundo» y señala a la falta de «resistencia» como punto clave.

«En este último gran premio en Tailandia empecé desde el viernes fuerte, con fuerte quiero decir con intensidad, y esa intensidad la supe mantener hasta el domingo. El domingo en carrera me fue mal, pero no mal porque la moto iba mal sino porque ya, físicamente, el cuerpo me dijo: ‘hasta aquí…’. Si la carrera hubiese sido sobre seco, yo hubiera sufrido mucho más», declaró Márquez.

Respecto a los objetivos para lo que queda de temporada, Marc no se fija ninguno más allá de «seguir evolucionando, estar cada vez un poquito más cerca y ser más constante en los tiempos de carrera». Aunque desde Honda le ven subiendo al podio en alguna prueba de aquí al final del curso.