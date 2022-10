«Márquez es el mejor piloto y se subirá a algún podio este año»

Marc Márquez ha causado una gran sensación en su regreso a MotoGP. Pese a que algunos veían un poco precipitado su regreso tan sólo tres meses después de la cuarta operación, el ilerdense ha silenciado esas críticas y ha demostrado que ha vuelto en el momento justo. Tanto es así que hasta dentro de Honda se rinden a su piloto estrella y le ven haciendo algún podio este año.

El cuarto puesto en Japón, con pole incluida, y el quinto sobre la lluvia en Tailandia demuestran que el ocho veces campeón del mundo ha vuelto en plena forma y está listo para dar un paso más. Stefan Bradl, piloto probador de Repsol Honda y sustituto del español cuando ha estado de baja, cree que «Marc se subirá a algún podio este año».

«Conozco a Marc relativamente bien, he pilotado todas las carreras en las que él no pudo. Para mí, Marc es el mejor piloto y eso es un activo fuerte. Tiene una brillante agresividad y valentía», comentó el piloto alemán que ha sustituido a Márquez esta temporada tras su cuarta operación, y apareció ocasionalmente en 2021 por la lesión y los problemas de visión doble del ilerdense y completó la temporada de 2020.

Además de talento, Márquez ha demostrado tener una ambición que le hace ser mejor cada día e ir a por todas en cada carrera. «Todo eso mezclado con este talento que tiene le hace ser lo que es. Simplemente no puede evitarlo. Marc tiene un instinto en el que siempre puede confiar y simplemente le dice: ‘Estoy aquí para ganar la carrera’», aseguró Bradl en Sport and Talk from Hangar 7 de ServusTV, donde también es comentarista en las diferentes carreras de MotoGP.

Ya ha pasado un mes desde que Márquez se volvió a subir a la Honda en los tests de Misano y desde entonces, el piloto español ha ido mejorando en cada prueba. Aunque todavía le falta fuerza en el brazo, el 93 ya ha protagonizado grandes salvadas que confirman sus buenas sensaciones. El siguiente objetivo es subir al podio antes de que acabe la temporada.