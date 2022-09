Márquez: «La espera ha sido muy larga… tenía que aprovecharlo»

Marc Márquez logró la pole tres años y cuatro operaciones después. Su última vez fue también aquí, en Japón 2019. La clasificación se desarrolló en agua y el piloto de Honda se mostró el más rápido de toda la parrilla. El piloto español está de vuelta y habló para los micrófonos de DAZN tras conseguir una primera posición por delante de Zarco, que saldrá segundo, y Binder, que trató de quitarle la primera posición, tercero.

«Quiero agradecer a toda la gente que me ha ayudado para volver a donde queríamos. Sí que es en agua, pero bueno da igual, se tiene que celebrar todo. Hoy estamos en la pole y mañana veremos qué pasa. Tienes que ir buscando pequeños alicientes para tener motivaciones», declaró el ocho veces campeón del mundo al acabar la clasificación.

Y es que fueron 1.071 días después de la última pole de Marc Márquez. No ha sido nada fácil en estos tres últimos años donde el piloto español ha visto como no ha podido disfrutar encima de la moto, pero ya está de vuelta. Tras el Gran Premio de Aragón donde tuvo que retirarse a las primeras de cambio, Márquez volvió a demostrar su valía en Japón: «Tenía que aprovecharlo. Me encuentro más cómodo en agua, podía pilotar como quería. He arriesgado.», confesó para los micrófonos de DAZN