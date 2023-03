Márquez se mira en el espejo de Alonso

El rey de la Fórmula 1 está de vuelta. Fernando Alonso regresó al podio en Bahrein tras una carrera que permite soñar al español con hacer algo grande esta temporada. Aston Martin ha creado un monstruo en apenas unos meses y se ha puesto al nivel de los mejores en la primera prueba de la temporada. En ese espejo se mira Marc Márquez. El ocho veces campeón del mundo también quiere volver a lo más alto este año y competir por el título de MotoGP.

Desde Repsol Honda están trabajando para darle al español la mejor moto posible. La escudería del Ala Dorada terminó novena de doce en el Mundial de equipos y última en el de constructores. Este año confían en volver al frente como antaño, ese es el objetivo, y darle una moto competitiva a su piloto estrella que ya les ha dado un ultimátum a la marca nipona como confesó en el documental ‘Marc Márquez: All in’: «Yo quiero volver arriba, con vosotros, pero si no es con vosotros, me voy a buscar la vida».

El de Cervera pasó por el quirófano por cuarta vez para acabar definitivamente con los problemas en el brazo derecho. La última operación fue todo un éxito y el español reconoció tras las primeras pruebas oficiales en Sepang que físicamente se encontraba bien, ya sólo falta que la moto responda. Márquez quiere emular a Fernando Alonso y volver a competir por podios y victorias en MotoGP.

Hace unos meses parecía misión imposible que el asturiano y Aston Martin pudieran subir al podio en la primera carrera y lo han conseguido. Esto demuestra que con esfuerzo, trabajo (y dinero) es posible competir. Repsol Honda ha sido el gran dominador de la categoría reina durante muchos años, pero en los últimos dos con las lesiones del hexacampeón del mundo de MotoGP han perdido el rumbo y necesitan enderezarlo para volver al carril y darle a su campeón la opción de luchar por su noveno título mundial e igualar a Valentino Rossi.

MotoGP necesita el retorno de su rey

Marc está listo para competir con las Ducati, Aprilia y Quartararo por el título, MotoGP necesita también el regreso de su rey para recuperar el terreno perdido. Entre la pandemia, la retirada de Rossi y las lesiones del ilerdense, la asistencia a los circuitos y las audiencias televisivas han caído un poco. Es por eso que Dorna ha revolucionado el formato y ha implantado las carreras al sprint esta temporada, en busca de volver a enganchar al público.

Para ello es importante que Honda le de una moto competitiva al 93. Al igual que Alonso, Márquez ha demostrado que es capaz de competir e incluso ganar alguna carrera con una de las peores monturas de la parrilla y sin estar al 100%. El regreso del rey de las dos ruedas a buen seguro que volvería a enganchar a los aficionados a las carreras como ha sucedido con la F1 y Magic. Ese es el sueño del piloto español de Repsol Honda, volver como Fernando Alonso.