Fernando Alonso no podía ocultar su felicidad tras subir al podio en su primera carrera con Aston Martin. Su tercera posición en el Gran Premio de Bahrein le dibujó una amplia sonrisa después de un fin de semana redondo en el que ha confirmado que su coche tiene capacidad para pelear con los mejores. Estas fueron sus palabras nada más acabar la carrera a preguntas de otro campeón mundial, Nico Rosberg.

Felicidad en Aston Martin

«Lo primero enhorabuena a Lance, que tuvo que someterse a cirugía a doce días y hoy ha estado luchando con todos todos. Este resultado es increíble para el equipo. Ha sido un fin de semana genial y terminar en el podio la primera carrera del año es realmente increíble. Lo que ha hecho Aston Martin en invierno es irreal, llegar con el segundo mejor coche a la primera carrera del año».

Duelos con Hamilton y Sainz

«Obviamente me gustaría empezar por delante de ellos, pero no hemos salido bien. He tenido que adelantar a mis rivales sobre la pista y así ha sido más emocionante. La gente lo ha disfrutado y nosotros también».

Conducir para Aston Martin

«Es un sueño cumplido. Hace ocho meses nunca pensaría que podría luchar con Ferrari y Mercedes. De hecho, te habría dicho que hacer un podio este año era imposible y que mejor pensar en eso en 2024. Hoy hemos sido el segundo coche más rápido en pista después de Red Bull y ha sido una sorpresa para todo el equipo. Ahora debemos disfrutar del momento, saborear este resultado y ver qué pasa en Jedha que es un circuito de condiciones muy diferentes a este».

Margen de mejora

«El proyecto es nuevo. Tanto Red Bull como Ferrari han mantenido el concepto de coche que tenías y se ve con son proyectos muy continuistas y nosotros somos un equipo que lo tiene todo nuevo. Nuestro coche es nuevo y vamos a encontrar muchas prestaciones en las próximas carreras, así que estoy muy contento. No sé que más decir».

El ambiente

«Hemos hablado mucho Lance y yo estos días en las comidas y demás. Hemos hecho innumerables ideas entre todos y hasta ahora era todo como muy virtual. Vimos todas esa ideas plasmadas en la pista. Sin duda, se ve que el proyecto va bien y la energía y la gente están como motos. Ya le dije a Pedro de la Rosa que estuviese tranquilo».