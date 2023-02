Marc Márquez, a Pablo Motos: «Es para levantarse e irse, haré que no he escuchado nada»

Este miércoles, el plató de El Hormiguero recibió la visita de Marc Márquez. El campeón del mundo de MotoGP acudió al programa de Pablo Motos para hablar de uno de sus nuevos proyectos. Se trata de Marc Márquez: All in, una serie documental que estará disponible en la plataforma Prime Video a partir del 20 de febrero. En él veremos el plano más personal del poloto y la capacidad de sobreponerse a las adversidades que ha sufrido, sobre todo estos últimos años.

En uno de los momentos de la entrevista, cuando el presentador quiso saber detalles de su nueva moto para el Mundial que empieza en breve, el invitado se lo explicó en modo técnico hablando sobre el control de tracción. En ese momento, Pablos Motos preguntó: «¿El control de tracción quiere decir que vayan las dos ruedas o solo la de atrás? Perdona que sepa tan poco de motos».

El piloto catalán se indignó con la pregunta y le respondió de la única forma que supo, en tono de broma pero recriminando su nivel. «Tío, la de delante no es motriz. Te has informado bien del tema… Voy a hacer como que no he escuchado nada, es para levantarse e irse», bromeaba Márquez con Pablo Motos, al que se vio hasta nervioso, aunque acabó saliendo del paso.

Antes de ese gracioso momento, Pablo Motos apuntaba que la competición está a punto de empezar para a continuación preguntar por su estado físico. «¿Cómo te encuentras ahora, estás a tope?», preguntaba. «Ilusionado porque he pasado tres años difíciles, duros. Dolores que no salían, que una operación que otra, buscando soluciones y ahora parece que, al menos por mi parte, está todo calmado. Físicamente, me estoy encontrando mejor, hay una evolución constante, entreno más y evoluciono más. No hay secreto», confesaba Márquez.