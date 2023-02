Marc Márquez lo tiene claro: «El objetivo es volver a luchar por un Mundial»

Marc Márquez está de estreno. Su documental ALL IN, que trata sobre el proceso de recuperación de su lesión, verá la luz el próximo lunes y, con este motivo, el piloto dejó claro a sus fans el Márquez que se van a encontrar desde el primer momento: «Estoy preparado para no gustarle a todo el mundo». El de Repsol Honda reconoció que «hasta la lesión» en el brazo durante la pasada campaña «parecía un superhéroe», porque todo lo que hacía era «ganar y ganar», pero recalcó que es «una persona humana», al mismo tiempo que recordó que el «objetivo» para esta temporada no es otro que «volver a luchar por el Mundial», y que ya «no tiene sentido seguir corriendo rellenando la parrilla».

El piloto español de MotoGP está convencido de que este año, que arranca el próximo 26 de marzo en Portugal, será el suyo de nuevo. «En Honda son los primeros interesados en cambiar cosas para ganar un título, son momentos para estar unidos, queda mucho por hacer. Venimos de dos años malos y no se cambia de un día para otro», dijo valorando el trabajo de su equipo. Después confesó que le «seguiría compensando» pasar por meses «tan duros» con tal de volver a ganar. «Quiero un título y para hacerlo te expones al riesgo. Para ganar tienes que arriesgar. Sigue siendo mi pasión. Tengo 30 años y aún hay mucho que hacer», afirmó.

El ocho veces campeón del mundo fue tajante sobre su forma de ser: «En el documental me veo a mí, soy así. Te expones a todo, y hace cinco años no estaba preparado mentalmente, pero ahora ya con 30… Estoy preparado para no gustarle a todo el mundo, no tienes que ser la persona perfecta, no existe eso. En este año han pasado muchas cosas, la mudanza a Madrid, cambio de representante, la decisión del brazo… Se tocan todos los temas de mi carrera, como el tema Valentino, y tienes que hablar con sinceridad».

«Lo que hago lo hago con todo, lo que te da la gasolina es ganar, es la recompensa que uno busca. El objetivo es volver a luchar por un Mundial y que yo esté listo para ello», sentenció Márquez. También quiso tener unas palabras sobre cómo ha sobrellevado su lesión: «Veía la retirada muy cerca, lloraba incluso, luego era capaz de hablar de la retirada riéndome».

Se acordó del Barça de Xavi

Marc Márquez habló, además, de cómo lleva la presión alguien que ha ganado tanto, un asunto que asoció con otro deporte, el fútbol: «Me encanta la presión, y muchas veces cuando no la tengo busco alguna manera de generarme presión. Para mí pesa mucho más la presión mediática, la responsabilidad de ser un referente y una figura, que la presión en el circuito. Me cae muy bien Xavi, con carácter, pero respetuoso. Ya que no estamos en Champions, al menos ganar la Liga, pero que gane el mejor», concluyó.