María Pérez y Álvaro Martín, campeones del mundo de marcha: «Queremos mejorar lo del Mundial en París»

María Pérez y Álvaro Martín se proclamaron el pasado mes de agosto campeones del mundo de marcha por partida doble en Budapest. La atleta granadina y el atleta pacense fueron campeones en los 20km y los 35km marcha. Una hazaña histórica por la que fueron premiados en los Premios María de Villota.

Tras la entrega de los prestigiosos Premios María de Villota, por su histórica hazaña en Budapest, María Pérez y Álvaro Martín atendieron a OKDIARIO antes de afrontar su próximo gran objetivo: los Juegos Olímpicos de París. Además, por otro lado, María Pérez ha sido nominada a mejor atleta mundial.

«Es un orgullo y un privilegio. Es de los Premios más especiales que he recibido, por lo que es la trayectoria de María de Villota, por ser el décimo aniversario de su fallecimiento y porque se reconoce a grandes deportistas, mujeres y también hombres, que han abierto esa puerta en el deporte femenino, como decía Arantxa Sánchez Vicario. Eso es lo que quiero dejar como legado. Mejorar las cosas que pueda mejorar, para que el futuro que viene por detrás sea aún más prometedor. Ese es el objetivo de estos premios», afirmaba María Pérez ante el micrófono de OKDIARIO.

«No he parado la verdad. Solicitamos esa repercusión y la hemos tenido. Estoy orgullosa y contenta. Pero ahora toca ponerse manos a la obra. Creo que durante este período de tiempo que empieza a la vuelta de los entrenamientos seré más consciente de lo que he conseguido. Necesitamos parar y ver lo que se ha hecho y lo que se ha conseguido», proseguía la atleta granadina.

El desafío de María Pérez está en París

La próxima meta, sin duda, para María Pérez es la de París en 2024 con esos Juegos Olímpicos: «Quiero dar lo mejor de mí, como siempre he dicho. El desafío es los Juegos Olímpicos en 2024. Serían mis segundos Juegos. Llegar y dar lo máximo en una gran cita que es cada cuatro años. Y bueno, hay una nueva prueba, como es el relevo, y ojalá, si formo parte de él, dar lo mejor con el equipo. Los éxitos en conjunto se saborean mucho mejor, como ha sido el caso de ganar junto a Álvaro Martín».

María Pérez también hizo referencia a su reflexión viral tras conquistar su medalla de oro en mitad del revuelo generado con la polémica del beso de Rubiales a Jenni Hermoso: «A veces se necesita transmitir los valores del deporte. Que el deporte se viera manchado por esos gestos o esa mala educación, empaña lo que es el deporte. Y el triunfo, como dije yo, de 24 campeonas del mundo. España no volverá a tener 24 campeonas del mundo en un mismo día. Y yo orgullosa de compartirlo con las 23 del fútbol. Y la reflexión fue dar un ejemplo a la sociedad. Y también fue un momento para decir basta ya. Es un tema más extradeportivo que deportivo. Me salió del alma esa reivindicación y con un objetivo. Porque fue conjunta con un hombre. Yo siempre he luchado en que la alianza entre hombre y mujer hace mucho más fuerte todo en la sociedad. Siempre he recordado a Álvaro Martín en todo los actos a donde he ido».

Álvaro Martín también hizo historia

Álvaro Martín también atendió a OKDIARIO tras recibir un premio que le hace estar muy orgullosos del trabajo realizado: «Es un reconocimiento a una gran hazaña deportiva que todavía seguimos diciendo. Tanto María como yo no paramos de recoger premios. Conocía estos premios, y por eso, cuando me llamó Emilio, el padre de María de Villota, no me tuvo que explicar nada. Ha sido un honor. Esperemos que el año que viene, por ejemplo, que son los Juegos Olímpicos, se nos pueda premiar también por otras cosas».

«Es difícil asimilar todo. Porque fue llegar a casa y no hemos parado. Recogiendo premios y distinciones, haciendo entrevistas… Es verdad que el pasado es el pasado. Ya ni siquiera pienso en Budapest. Porque lo más inmediato, y por lo que hemos estado entrenando, por encima de Budapest, son los Juegos Olímpicos. Vamos a París con ese título de campeón del mundo, pero sabiendo que vamos a por todas, independientemente de quedar primeros o últimos en el Mundial», comentaba Álvaro Martín.

La meta para el atleta pacense también es lograr algo muy grande en los Juegos Olímpicos de París 2024: «Lo que podemos conseguir en París es más grande todavía, sobre todo para la marcha española. Venimos de hacer tres cuartos puestos en Tokio y fue muy doloroso para nosotros. Vamos con la responsabilidad de la marcha española para hacer mínimo una medalla. Ya sea de María, mía o de cualquier otra compañero. Esperemos incluso mejorar los resultados del Mundial en París».

Sobre la polémica de Rubiales en la final del Mundial femenino de fútbol, Álvaro Martín, al igual que María Pérez, también se mojó: «Ojalá todos los días pudiese ser campeón del mundo y traer las máximas medallas para el deporte español. No es así y es muy difícil. Que se vea enturbiado por un gesto extradeportivo ya me imagino lo que les pudo doler a las chicas del fútbol femenino. Pero también nos afectó a todo el deporte español. El mes de agosto en el deporte español fue increíble. Porque también Estefanía Fernández fue campeona del mundo en piragüismo».