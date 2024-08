Marco Asensio desmiente el fichaje fake que se ha hecho viral en el cierre de mercado

Marco Asensio, jugador del PSG, tuvo que salir a desmentir un fichaje fake que se hizo viral en pocas horas durante el tramo final del cierre de mercado este viernes. Un conocido streamer lanzó la bomba y anunció que el Fenerbahce de José Mourinho había cerrado el fichaje del balear. El anuncio del fichaje era una broma desde el primer momento y el jugador tuvo que salir a desmentirlo poco después.

«¿Yo porque no me había enterado de esto? La que has liado máquina», escribió Marco Asensio a través de sus redes sociales contestando a este famoso streamer a pocas horas del cierre de mercado de verano de esta temporada 24/25 que ya ha comenzado.

Todo empezó cuando a cuatro horas del cierre de mercado, el conocido streamer Spursito publicó lo siguiente en sus redes sociales: «¡Acuerdo cerrado! El PSG y Fenerbahçe han llegado a un acuerdo por el traspaso de Marco Asensio. El jugador español pondrá rumbo a Turquía en las próximas horas. Detalles del contrato y la cifra del traspaso se anunciarán pronto. ¡Estén atentos!». Todo ello acompañado de una foto de Asensio con la camiseta del cuadro turco.

Y es que las redes sociales muchas veces son un peligro. Y este rumo se hizo viral en muy poco tiempo, hasta el punto de mucha gente pensó que era real. Tuvo que ser el propio Marco Asensio el que salió en redes sociales a desmentir el posible fichaje por el cuadro turco para confirmar que se queda en el PSG.

La realidad es que el Paris Saint-Germain cuenta con Marco Asensio para el proyecto de esta temporada. Luis Enrique cree en él como una pieza importante en la primera etapa del cuadro parisino post Mbappé. Con más partidos en la Champions League y una exigencia mayor. El rumor de una posible salida de París era totalmente falso.

Un Fenerbahce que este año tiene un proyecto interesante con José Mourinho en el banquillo. El cuadro turco ha intentado varios fichajes de gran renombre este verano y muchos no han salido. El de Marco Asensio hubiese sido sin duda el pelotazo del verano. Pero no era realidad. Era un fake que muchos se han creído en redes sociales. A pocas horas de que cierre del mercado, sí es verdad que quedan muchas operaciones por cerrarse.