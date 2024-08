Locura en Turquía: el presidente del Fenerbahçe es agredido tras un empate del equipo de Mourinho

El deporte en Turquía es sabido por todos que se vive con mucha pasión. A veces, con demasiada, lo que ha provocado más de una vez episodios bochornosos como el que se produjo la temporada pasada en un encuentro entre el Trabzonspor y el Fenerbahçe, que acabó con una auténtica batalla campal entre jugadores y aficionados de ambos conjuntos. Otra vez, el nuevo equipo de Mourinho se ha visto envuelto en un escándalo que deja en evidencia la seguridad en los campos de fútbol de Turquía.

En este caso, el protagonista del dantesco episodio ha sido Ali Koç, el presidente del Fenerbahçe. Siempre polémico, el dirigente encargado de fichar hace unas semanas a Mourinho como entrenador, quiso abandonar el palco, cruzar el campo y ver el resto del encuentro junto a los aficionados de su equipo, gesto que no gustó nada a la afición del Goztepe, rival del Fenerbahçe, que le dedicó una auténtica lluvia de botellas, algunas de las cuales llegaron a impactar sobre el dirigente turco y sus acompañantes.

El Fenerbahçe, protagonista negativo

Pero ahí no quedó la cosa porque, lamentablemente, un empleado con acreditación del Goztepe también derribó a Ali Koç mientras este intentaba huir de los botellazos procedentes de la grada. Este miembro del equipo local fue detenido posteriormente tras haber protagonizado de nuevo una imagen que nadie quiere ver en un campo de fútbol ni en un evento deportivo.

Todo ocurrió aproximadamente en el minuto 50 de partido cuando Ali Koç, contra todo pronóstico, se dispuso a abandonar la tribuna desde la que presenciaba el encuentro para llegar a la grada en la que estaban presentes los aficionados del Fenerbahçe. Tras ser alcanzado por varias botellas que le derribaron y le causaron algunas heridas leves en la cabeza, el presidente del conjunto otomano se repuso junto a su escolta y continuó caminando por la línea de banda, en este caso ya protegido por las fuerzas de seguridad del estadio.

Aunque, en este caso, el resultado sea lo de menos, el equipo de Mourinho volvió a cosechar una decepción, ya que no pudo pasar del empate a dos goles ante el Goztepe, un rival presumiblemente asequible, y no pudo desquitarse de las malas sensaciones que contrajo tras caer eliminado de la fase previa de la Champions League entre semana a manos del Lille francés. A pesar de comenzar ganando 0-2 con goles de Dzeko y En-Nesyri, el conjunto del de Setúbal no fue capaz de administrar y mantener la ventaja.

No ha sido el mejor inicio de temporada posible para el Fenerbahçe que, con la llegada de Mourinho al banquillo, a buen seguro que imaginaban haber comenzado el curso de forma totalmente distinta. Otro episodio que deja al descubierto la falta de seguridad en los campos de fútbol turcos y que no hace ningún bien a la Süperliga, ya que esta imagen puede provocar que jugadores con ofertas de equipos turcos finalmente se decidan por otro destino al pensar que no se van a sentir plenamente seguros en un país donde la violencia en el deporte, por desgracia, está al orden del día.