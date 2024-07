Sandra Garal, ex de Asensio: «Siempre perdono, pero jamás olvido cómo me afectó lo que me hiciste»

Sandra Garal vuelve a dar que hablar en las redes sociales. La ya ex mujer de Marco Asensio, tras pedir respeto hace unos días a raíz de unos rumores de romance con Noel Bayarri, publica ahora una profunda reflexión que suena a dardo directo al futbolista del PSG. Obviamente, no menciona al jugador en ningún momento, pero teniendo en cuenta que se separaron hace poco tras algo menos de un año de casados, todo hace pensar que sus palabras se refieren a esa ruptura con el mallorquín.

«Yo siempre perdono todas las cosas que me hacen porque soy de buen corazón. Es lo mejor para mi tranquilidad, pero jamás olvido cómo me afectó lo que me hiciste, la confianza que te di, no la valoraste, por eso mismo nadie vuelve a ser igual dos veces con esa persona», escribió Sandra Garal en su perfil de Threads. En su momento, Asensio dejó caer que la relación entre ambos seguía siendo buena y cordial, pero estas palabras de la influencer dan que pensar bastante y parece que no han acabado del todo bien.

Noel Bayarri, sobre su situación sentimental antes de ser relacionado con Sandra Garal, ex de Asensio: «Estoy muy abierto» https://t.co/QgPyxOetn0 — mtmad (@mtmad) July 23, 2024

Hace unos días, relacionaron en las redes sociales a Sandra Garal con un mítico tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa. La joven influencer y arquitecta decidió dar un paso al frente y habla muy claro sobre esa posible relación con Noel Bayarri. Además, volvía a pedir respeto tras su separación del jugador del PSG, con el que contrajo matrimonio hace algo más de un año en Mallorca.

Fue el creador de contenido Javier de Hoyos quien sorprendía vinculando a la joven con el televisivo: «Sandra Garal se ha ido este verano a Formentera para disfrutar de su soltería y aparentemente nos está enseñando en sus redes sociales que está con tres amigas (…) Pero Sandra también nos ha mostrado imágenes en un barco con unos cojines y un colchón que son los mismos en los que está subido Noel Bayarri», decía el periodista de Ni que fuéramos shh en su perfil de TikTok mostrando las imágenes.

Pero Sandra Garal se puso directamente en contacto con Javier de Hoyos para aclarar su relación con Noel Bayarri y zanjar por completo este asunto. «Te quiero escribir porque agradezco tu labor de investigación, pero quería aclararte que no tengo ningún tipo de pareja», comienza diciendo la joven. «Pasar por una ruptura no es algo fácil y me gustaría pedir respeto porque cada día me relacionan sentimentalmente con alguien y no es muy agradable», añade la ex mujer de Marco Asensio. La arquitecta e influencer reconoce que tiene muchos amigos y que siempre los tendrá, pero que «estamos en el siglo XXI, cualquier persona con la que tenga vida social no es mi pareja. Gracias».

Sandra Garal y Marco Asensio anunciaron el pasado mes de junio el final de su matrimonio después de cuatro años juntos y casi uno de casados. «Hace muy poco tiempo, y después de un tiempo de reflexión, Sandra y yo hemos decidido de mutuo acuerdo poner fin a nuestro matrimonio (…) Han sido unos años maravillosos y quiero agradecer públicamente a Sandra todo lo vivido a su lado», decía el futbolista del PSG a través de un comunicado en redes sociales.