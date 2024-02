Marc Márquez saca su magia en Sepang: se consolida entre los mejores y desata la ilusión

Marc Márquez ha sacado su mejor versión a lomos de la Ducati en el tercer y último día de test en Sepang donde los pilotos volaron sobre la pista. Pecco Bagnaia se impuso a Jorge Martín en una jornada en la que se vieron los mejores tiempos hechos nunca sobre el trazado malayo. Teniendo en cuenta lo que había sucedido en los últimos días ya se preveía que los pilotos irían rápidos sobre esta pista. Tras dos jornadas con problemas, el de Cervera consiguió firmar un buen día para consolidarse entre los mejores y disparar la ilusión entre los aficionados.

Visto lo visto en Sepang se avecina un año bonito en MotoGP con varios candidatos al título, ya que Aleix Espargaró también ha ido muy rápido con la Aprilia. Tanto el de Granollers como Márquez se han sumado a Pecco y Martín como candidatos al título para este año, sin olvidar a Enea Bastianini que ha arrancado muy fuerte en estas primeras pruebas. De hecho, la Bestia batió en el segundo día de tests el récord de la pista que ostentaba su compañero Bagnaia.

Bastianini paró el crono en 1:57.134, 139 milésimas más rápido que un Jorge Martín que ha estado arriba los tres días. Pero era cuestión de tiempo que se bajaran esos tiempos. Y así fue. Este jueves, en el último día, hasta cuatro pilotos bajaron del 1:57 (Pecco, Martín, Bastianini y Álex Márquez). El primero recuperó su récord de la pista que le había arrebatado Bastianini y fijó el nuevo registro en 1:56.682. El madrileño se quedó a 172 milésimas del tiempo del vigente campeón de MotoGP. Aunque el del Pramac montó el carenado antiguo y el italiano salió con el nuevo.

La previsión de lluvia hizo que todos salieran rápido de sus garajes para poder hacer las pruebas pertinentes. El pequeño de los de Cervera se situó en cuarta posición a 233 milésimas del tiempo del 1, demostrando así que la Desmosedici GP23 está lista para competir con la GP24 que llevan los pilotos del equipo oficial. Su hermano, Marc, también rodó bastante rápido. De hecho, el seis veces campeón firmó su mejor tiempo de siempre en este trazado.

El ocho veces campeón del mundo ha dejado atrás los problemas del primer día donde le pasó de todo, incluso se le paró la moto en la primera salida a pista. El 93 ya dijo en Valencia que quería probarse en un circuito que históricamente no se le haya dado bien para ver en qué punto estaba con la Ducati. De hecho, el miércoles reconocía tras la segunda sesión que no tenía velocidad «de momento» para pelear por el Mundial.

Pero este jueves parece que ha encontrado ese puntito de velocidad que le faltaba para situarse entre los mejores. Marc Márquez hizo su magia encima de la Ducati para rodar en 1:57.270, por debajo del antiguo récord de la pista de Pecco. Este tiempo es el mejor crono que ha hecho el piloto leridano en toda su historia en Sepang. Nunca antes había rodado tan rápido en este circuito que históricamente no se le ha dado muy bien.

End of the test chat pic.twitter.com/ALIYSnFQAl

Pese a quedarse lejos de los dos grandes favoritos, Bagnaia y Martín, y que todavía le quedan cosas por pulir para sacar el máximo de la Desmosedici, el leridano se marcha de Sepang con muy buenas sensaciones. Además, Márquez echa el cierre al primer test de la temporada con el objetivo cumplido porque ha superado sus problemas con la Ducati en time attack. Marc tiene ritmo y está cerca de los mejores a una vuelta.

Otro de los nombres a destacar en este test es el de Pedro Acosta que se ha consolidado entre los 10 mejores de MotoGP en Sepang. En apenas unos días en MotoGP, el Tiburón de Mazarrón ya ha demostrado por qué le consideran el sucesor de Marc Márquez. El primer día firmó el segundo mejor tiempo, y en los otros dos ha quedado octavo y noveno. De hecho, el murciano ha sido la segunda KTM en las dos últimas sesiones. El rookie ha sorprendido a todos en Malasia y despierta la ilusión entre los aficionados, que ya le ven como el principal sucesor del piloto de Cervera.

Aaaaand that’s the end for our rookie @37_pedroacosta ✅

Well done team 👏🏼#SepangTest pic.twitter.com/GfPTUSr8NU

— Tech3 Racing (@Tech3Racing) February 8, 2024