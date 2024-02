Muere el abuelo de Marc Márquez: este fue el emotivo mensaje del piloto

La familia Márquez Alentà está de luto tras el fallecimiento del abuelo de los hermanos Marc y Álex Márquez. El seis veces campeón de MotoGP anunció la muerte de su abuelo el pasado domingo mediante una publicación en redes sociales compartido los dos pilotos de Gresini Racing. Ramón era un pilar fundamental en la vida de los dos hermanos. De hecho, durante la época de lesiones del ex de Honda le llegó a pedir que se retirara.

«Muchas gracias por todo lo que nos has cuidado y enseñado abuelo. Descansa en paz, te queremos abuelo», publicó el nuevo piloto del equipo satélite de Ducati en una emotiva publicación que compartieron tanto Marc como Álex en sus respectivos perfiles de Instagram. La misma estaba acompañada de varias imágenes con su abuelo disfrutando de momentos juntos.

El patriarca era el mayor fan de los hermanos Márquez, siempre estaba muy atento a lo que sucedía con sus nietos y a lo que hacían en pista. Prueba de ello es la primera instantánea compartida por el ocho veces campeón del mundo donde Ramón aparece con una gorra con los números 93 y 73, los que llevan Marc y Álex en el campeonato del mundo. Debajo de los mismos se puede leer «Márquez brothers». Es una gorra especial que su abuelo lucía con orgullo siempre que podía.

En otra de las fotografías aparecen los dos hermanos jugando al dominó junto a su abuelo, al que se le ve feliz disfrutando de la compañía de sus nietos. Ramón ha visto a Marc y Álex Márquez crecer en el mundo del motociclismo y convertirse en lo que son hoy en día, desde sus primeros pasos hasta que se han proclamado campeones del mundo, siendo el de 2019 del 93 el último que han logrado hasta la fecha. El abuelo de los Márquez dijo durante el documental ‘Marc Márquez: All In’ que «si me tiene que venir rápida la muerte, me da igual si es hoy o mañana. Siempre he dicho que el día que vea a mis dos nietos arriba ya me puedo morir tranquilo».

Las muestras de cariño han sido numerosas desde que el piloto de MotoGP publicara el emotivo mensaje anunciando el fallecimiento de una de las personas más importantes de su vida, y un pilar fundamental en su carrera deportiva. La primera en reaccionar fue la pareja de Marc Márquez, Gemma Pinto: «Para siempre. Os quiero». Pero esta no fue la única muestra de cariño que recibieron los hermanos.

Grandes pilotos del Mundial de las distintas categorías como Fabio Quartararo, Izan Guevara, Dani Holgado, Carlos Tatay, David Salvador o el propio Carlos Sainz les mandaron un mensaje de ánimo a Marc y Álex a través de la publicación en la mencionada red social. Incluso la cuenta oficial de MotoGP también colgó un mensaje: «Sentimos mucho tu pérdida. Te mandamos mucho amor».

El abuelo le pidió que se retirara

Marc Márquez contó en el documental que su abuelo le pidió que se retirara tras las numerosas lesiones que ha tenido en los últimos años: «Mi abuelo era partidario de que lo dejara, porque me dijo que ya tenía suficiente para vivir, él es muy directo en eso, y yo le dije: ‘Abuelo, te prometo que el húmero es la última operación, pero déjame intentarlo, porque hay una solución y me lo están dando. Déjame que lo intente.’ Y dicho y hecho, lo probé y la película ha cambiado».

«No arriesgues tanto, no me hagas sufrir. Ya tienes para vivir, búscate un trabajo tranquilo y la moto déjala para otro. Se lo he dicho muchas veces, pero le entra por un oído y le sale por otro», le dijo Ramón, abuelo de Marc, al propio piloto. Finalmente, el leridano ha optado por abandonar Honda para subirse a una Ducati, la mejor moto de la parrilla, en busca de recuperar la sonrisa y quien sabe si conseguir su noveno campeonato del mundo e igualar a Rossi.