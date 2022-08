La promesa de Marc Márquez a su abuelo tras pedirle que se retire

Marc Márquez continúa recuperándose de su última operación en el brazo derecho (lleva cuatro). Este miércoles ha dado un paso más y ha vuelto a subirse a una moto por primera vez desde que decidiera pasar por quirófano. Durante este tiempo han sido algunos los que han insinuado que debería retirarse, entre ellos su abuelo, pero esa palabra no se encuentra en el vocabulario del ilerdense. Eso sí, el piloto de Repsol Honda le ha hecho una promesa a su abuelo que cumplirá si la cosa no sale bien tras esta cuarta operación.

El ocho veces campeón del mundo reconoció en una entrevista reciente que su abuelo le pidió que lo dejara ya, sin embargo él quiere hacer un último intento y le prometió que esta «es la última oportunidad para el brazo». Márquez quiere volver a reinar con Honda e igualar los nueve títulos de Valentino Rossi, es un reto que tiene pendiente desde que conquistara el octavo en 2019.

Entre los problemas en el brazo derecho y la diplopía no ha podido pelear por el título de campeón del mundo en los últimos tres años y decidió operarse por cuarta vez para acabar con los problemas de una vez por todas. Marc pasó por quirófano pensando en llegar en plenas condiciones a la próxima temporada para estar listo para la batalla por el título. Sin embargo, si no sale bien y el brazo no le permite dar su cien por cien colgará el casco y los guantes definitivamente.

«La gente, mi abuelo sin ir más lejos, me dijo déjalo ya, tienes para vivir, lo que has hecho, hecho está, déjalo. Le prometí a mi abuelo: «Te prometo que es la última oportunidad para el brazo» , confesó Marc Márquez en DAZN. Su abuelo teme que pueda sufrir otra caída y no quiere verle tener que pasar de nuevo por quirófano. Es por eso que el seis veces campeón de MotoGP le ha prometido que lo dejará si no sale bien.

«Aislarte no te aíslas, te llega de todo, pero las palabras ‘retírate ya’ las he leído. Pero yo digo ‘me retiraré si me sale de los cojones’, ¿sabes?. Sabré yo si lo dejo o no…», aseguró de manera contundente el piloto de Cervera. Márquez quiere hacer un último intento, una última prueba para comprobar si aún tiene fuerzas para luchar con los mejores o ha llegado su hora de decir adiós.