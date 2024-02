Martín manda, Acosta avisa y Marc Márquez vive su primer día negro en Ducati

Jorge Martín ha sido el más rápido en el primer día de tests en Sepang con un tiempo de 1:57.951, seguido de cerca por el rookie Pedro Acosta que se quedó a apenas dos décimas, mientras que Marc Márquez vivió su día más negro desde que llegó a Ducati. Todas las miradas estaban puestas en el ilerdense después de su buen rendimiento en Valencia, pero varios problemas mecánicos en la Desmosedici GP23 le impidieron estar arriba y terminó noveno en esta primer día de entrenamientos en el trazado malayo.

En su primera salida a pista, Marc Márquez veía como la Ducati se le paraba en la curva cuatro y que le hizo tener que volver al box con la moto parada por la puerta de atrás remolcado por una scooter. Horas más tarde, el de Cervera tuvo otro problema técnico en la primera curva pero logró salir de esa. Por un momento, el español dio el susto tras sufrir una salida de pista ya que de primeras parecía que había sufrido una caída, pero tan sólo era que se había ido recto en la curva 15 tras otro problema técnico.

A unos 20 minutos del final, el 93 consiguió firmar una buena vuelta para dar un salto y situarse a 0.6 del mejor crono de Jorge Martín, que lideraba la tabla de tiempos. Esto le permitió maquillar su estreno con la Ducati de Gresini en Malasia en el que es el primer test oficial del seis veces campeón de MotoGP con la nueva moto en este 2024 y terminar noveno. «Todos los problemas que podían salir en el primer día han salido en mis dos motos», reconoció el piloto al terminar la sesión.

«Ha habido un poco de cachondeo dentro del box, porque dicen que todos los problemas que podían salir en el primer día han salido en mis dos motos. Lo importante es que el equipo ha reaccionado muy bien. Si es verdad que esto me ha impedido coger ritmo, porque tenía que parar en el box, pero por lo menos por la tarde he podido hacer dos salidas medio normales y ahí ya me he ido encontrando mejor, pero aún con mucho trabajo por hacer. Por mi lado, para adaptarme yo a la moto, entender el tren delantero, sobre todo, que es lo que más cambia respecto a la Honda, y también empezar a probar cosas de puesta a punto, que de momento no lo hemos hecho», agregó.

Martinator vuela en Sepang

En lo que respecta al resto del día, la noticia más destacada es el primer puesto de Jorge Martín y el segundo de Pedro Acosta. El subcampeón del mundo firmó el mejor tiempo del día para arrancar con fuerza el 2024, mientras que Pecco Bagnaia acabó en la decimosexta posición a 0.8 del español. Aunque la gran sorpresa la protagonizó el campeón del mundo de Moto2, que terminó segundo a 0.2 de Martín con un tiempo de 1:58.220.

Cabe recordar que en el último día del Shakedown, el piloto de Gasgas hizo un 1:58.189. Pero en esta ocasión, el rookie ha firmado el tiempo ya con todos los pilotos de MotoGP en pista. Esto refleja el paso adelante que ha dado el murciano con respecto al test de noviembre en Cheste. El Tiburón de Mazarrón manda un aviso al resto en el primer día de Sepang.

