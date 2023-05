La temporada no ha empezado como se esperaban en Honda. Entre la lesión de Márquez en Portimao y que no consiguen dar con la tecla en la moto, el equipo del ala dorada es último en la clasificación de equipos con 17 puntos (12 de Marc+5 de Mir). No está siendo una temporada fácil pero por suerte su piloto estrella está de vuelta y más fuerte que nunca. «Estaba disfrutando como un niño, pilotando como hacía mucho tiempo que no lo hacía», reconocía el ilerdense tras su caída en el GP de Francia a falta de dos vueltas.

A pesar de irse al suelo, el piloto de Cervera demostró que vuelve a ser el de siempre. Sólo falta que Honda le proporcione la montura adecuada para que el ocho veces campeón del mundo pueda hacer su magia. Ya lo dijo a principio de temporada en la reunión que mantuvo el 93 con Honda. Durante su documental Marc Márquez: All In, el piloto español desveló el mensajes que les transmitió a los japoneses. «¿Has visto esto? No es por placer, es para ganar. Yo quiero volver arriba, con vosotros, pero si no es con vosotros, me voy a buscar la vida», dijo señalando la cicatriz que tiene en el brazo derecho, producto de la última operación.

Tras la prueba de Le Mans, Marc Márquez mandó un mensaje a su equipo y espera que den un paso adelante en Mugello. El nuevo chasis Kalex ha sido una mejora positiva «pero no es la solución», reconocía el de Repsol Honda al acabar la carrera. «Para ganar y para luchar por el campeonato tienen que mejorar la moto», explicó. Ahora tienen algo más de dos semanas hasta el Gran Premio de Italia (11 de junio) y Honda trabaja para poder mejorar la moto de cara a esa cita.

Márquez vuelve a ser Márquez

Con el ilerdense de nuevo al 100% sólo falta que los del ala dorada le den una moto competitiva. Desde Japón esperan poder proporcionarle algo a su piloto estrella de cara a la próxima cita en Italia, que le permita dar un pequeño salto para no tener que ir tan al límite en cada carrera. Ese es el objetivo pero todavía no es pronto para saber si podrán cumplirlo. Antes de la caída en Le Mans, Márquez se encontraba peleando por la segunda posición con Jorge Martín. Desgraciadamente, se fue al suelo tras cometer un pequeño error, fruto de llevar la moto por encima del límite para intentar amarrar el podio.

No obstante, esto demostró que Marc vuelve a ser el Marc de siempre, el de los seis títulos de MotoGP, capaz de pelear por poles y victorias con la peor montura de la parrilla. Él cumplió con creces en su regreso tras un mes y medio sin tocar la moto, ahora es momento de que Honda responda a su estrella tras el esfuerzo titánico del 93 en Francia. El equipo nipón está aprovechando el parón para estudiar qué es lo que hace falta para volver a estar arriba y volver a ver al de Cervera luchando por el título, aunque todavía no saben si podrán llevar mejoras a Mugello. Este año se antoja complicado pelear por el Mundial pero con Márquez todo es posible.