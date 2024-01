La máquina perfecta de la selección: «Dejamos una gran herencia al fútbol español»

La Real Federación Española de Fútbol, gracias a los profesionales que coordinan y dirigen las categorías inferiores, ha desarrollado en los últimos años una máquina perfecta después de crear y mejorar su departamento de scouting. Un trabajo inconmensurable con el objetivo de tener información integral de todos los jugadores, no solamente a nivel deportivo, sino también a nivel personal, y poder tener también un conocimiento mucho mayor de generaciones más tempranas de cara, sobre todo, al Mundial 2030.

El organigrama que dirigen Francis Hernández y Vicente Blanco, compuesto por 33 profesionales, en las categorías inferiores de la selección española de fútbol, va dando sus frutos a base de mucho trabajo. Un trabajo del que ellos mismos se sienten muy orgullosos, y no es para menos. Se han optimizado los recursos y se han creado nuevos departamentos como los de psicología, scouting, análisis y académico.

Uno de ellos, el departamento de scouting, ha creado desde 2018, año de su creación, una máquina perfecta que dejará una «herencia de valor incalculable al fútbol español». Con esa rotundidad hablan los profesionales que coordinan unas categorías inferiores de la selección española que son la envidia de este deporte a nivel internacional.

Este departamento de scouting de las categorías inferiores de la selección española está compuesto por hasta nueve profesionales y siguen muy de cerca en la actualidad a 589 jugadores comprendidos entre las generaciones 2007 y 2011. Esta máquina perfecta ha visualizado hasta el momento 2223 partidos, 1602 de ellos en vídeo y 621 en directo. Y ha realizado hasta 1494 informes, 1045 visuales y 449 escritos. Una auténtica locura. Lo dicen dentro y fuera de nuestras fronteras sin dudar: «Es el mejor del mundo».

Una máquina de scouting perfecta

Esta máquina perfecta de la selección española tiene su pequeño secreto. «Nos diferencia con el resto de federaciones que pedimos informes audiovisuales a todos los clubes. Nadie se niega. Tenemos buenas relaciones con todos. Tenemos un volumen muy alto de informes que recibimos todos los lunes», afirman desde la RFEF. Eso y la clave de todo: el trabajo bien hecho.

«Dejamos una gran herencia al fútbol español», afirman orgullosos desde las categorías inferiores de la selección española. Y es que este departamento está muy bien trabajado y muy al detalle. Nada se escapa. Un trabajo que se almacena y queda registrado. Un ejemplo claro de como utilizarlo es el siguiente. Luis de la Fuente, seleccionador nacional absoluto, puede visualizar a día de hoy un vídeo de Lamine Yamal de hace dos años, cuando tenía 15, y ver su mejora gracias a este increíble departamento de scouting.

Desde la RFEF también se está trabajando con categorías no profesionales para ampliar el radar de jugadores jóvenes. Incluso, afirman desde la propia Federación, que hay infraestructura para seguir creciendo.»Tenemos un volumen de 200 jugadores de 2007 hacia abajo que no lo tiene nadie», señalan desde la coordinación de las categorías inferiores de la selección española de fútbol.

El camino hacia la selección

El sentido a todo este trabajo lo da un dato que refleja esos frutos. 25 jugadores que a día de hoy están en la absoluta han pasado por las categorías inferiores de la selección española. Ese el objetivo. Que los chavales lleguen a lo más alto disfrutando y aprendiendo del camino.

«En categorías inferiores queremos generar un camino correcto. Ganar no es lo más importante. La cadena hasta la absoluta es crucial. El modelo no es cerrado. No somos presos del modelo», afirman desde la RFEF. A este modelo de juego se le ha dado forma audiovisual y escrita desde este grupo de trabajo. Se han almacenado datos gracias a la herramienta de scouting y se han buscado perfiles de jugadores adaptados a ese modelo de juego, basado en mantener comportamientos que daban resultados. La velocidad en el juego y la capacidad para leerlo son dos claves y donde son mejores los futbolistas españoles actuales.

En el año 2023 se han realizado 35 concentraciones en categorías inferiores y se han disputado 81 partidos con 55 victorias, 16 empates y 10 derrotas. Hasta 368 jugadores han ido convocados. «Creemos mucho en el camino, no tanto en la victoria. No se mira el DNI al jugador en la absoluta», afirman los pesos pesados de las categorías inferiores. Y el mejor ejemplo de esto es Lamine Yamal.

Un trabajo de scouting al detalle

Esta máquina perfecta de almacenamiento masivo en edades tempranas se utiliza desde 2018, también para la absoluta. Se ha interiorizado y se cree en ella. Se hacen análisis individuales y análisis colectivos. También se estudia el comportamiento en el juego. Con esta magnífica herramienta se podrá ver lo que en 2019 se hizo en la sub-15 para poder hacer una comparativa futura. «Tiene un valor incalculable para el fútbol español», aseguran desde la RFEF.

Gracias a esta herramienta, España también será pionera en el fútbol de selecciones con la creación de la primera selección sub-14 a nivel internacional. Un hecho histórico que ninguna federación se ha atrevido a hacer jamás. La RFEF ha decidido dar ese paso y lanzará su primera selección española sub-14 en el mes de mayo con dos encuentros amistosos ante Turquía.

«Queremos que nuestro punto de partida, con una estructura de siete personas más dos coordinadores en nuestro departamento de scouting, nos permita partir desde el campeonato de España de selecciones sub-12», afirman desde la RFEF en un proyecto de trabajo muy ambicioso que va encaminado hacia el Mundial de 2030.

«La sub-14 es cosa nuestra, no de Uefa. Hay selecciones que no tienen categoría sub-15. Ninguna federación hace tantas concentraciones sub-15 y sub-16 como nosotros», afirman orgullosos desde la Federación.

Este departamento, una herramienta de un «valor incalculable», le permite a la RFEF tener información integral de todos los jugadores, no solamente a nivel deportivo, sino también a nivel personal. Es un departamento que fue creado en el año 2018 y que desde entonces ha crecido a pasos agigantados, adelantando los procesos. Esto ha provocado que se tenga desde la Federación un conocimiento mucho mayor de generaciones más tempranas.