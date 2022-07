El Manchester United ficha a Christian Eriksen

Christian Eriksen ya es nuevo jugador del Manchester United. El jugador danés se convirtió en el segundo refuerzo de los diablos rojos tras haber llegado a un acuerdo por tres temporadas. El centrocampista danés, que ha tenido diferentes ofertas durante el verano, ha decidido finalmente fichar por el equipo dirigido por Ten Haag.

El futbolista de 30 años, tras sufrir un paro cardíaco el pasado año durante el debut de Dinamarca en la Eurocopa, tuvo que rescindir su contrato con el Inter de Milán y recuperarse del susto que estuvo a punto de acabar con su vida. Tras siete meses de recuperación, los médicos le dieron luz verde para regresar al fútbol y fue el Brentford inglés quien le repescó en el mercado de invierno de este mismo año.

El jugador danés disputó 11 partidos con el conjunto inglés donde anotó un gol y repartió cuatro asistencias. Este regreso al fútbol despertó el interés de ciertos equipos para ficharle en este mercado de verano. Finalmente ha sido el Manchester United quien ha conseguido hacerse con sus servicios.

Christian Eriken firma hasta junio de 2025 y el club inglés ha emitido un comunicado oficial para anunciar el fichaje: «El mediocampista de 30 años, que registró 52 goles y 71 asistencias en 237 partidos jugados por Premier League, firmó un contrato que lo mantendrá en el club al menos hasta junio de 2025».

El futbolista danés también dedicó unas palabras en el comunicado: “Manchester United es un club especial, y no puedo esperar para comenzar. He tenido el privilegio de jugar en Old Trafford muchas veces, pero hacerlo con la camiseta de esta institución será increíble”.

También ha tenido unas palabras sobre su nuevo entrenador: “He visto el trabajo de Erik en Ajax, y sé el nivel de detalle y preparación que tiene. Es un entrenador fantástico. Tras hablar con él y aprender más sobre su visión y la forma en que quiere que juegue el equipo, me entusiasmé aún más por el futuro. Todavía tengo grandes ambiciones, así que este es el lugar perfecto para continuar mi viaje”, zanjó el futbolista.